Приходько про досвід від Тимошенко, помилки Зеленського, виклик Росії та паузу в творчості. Ексклюзивне інтерв'ю

Українська співачка Анастасія Приходько поки не планує повертатися на сцену, але всерйоз має намір допомагати найбільш незахищеним верствам населення нашої країни. Незважаючи на скандали, вона вдячна Юлії Тимошенко за досвід у політиці, водночас відкрито критикує чинну владу на чолі з Володимиром Зеленським.

Співачка вважає, що мовне питання в Україні придумане штучно, а до Росії готова поїхати за однієї умови – щоб обговорити повернення Криму, Донбасу та компенсації українському народові. Про це та багато іншого вона розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Українська співачка Анастасія Приходько, яка представляла Росію на Євробаченні-2009, вирішила пов'язати своє життя з політикою. Трапилося це ще в листопаді 2018 року. Тоді вона вирішила піти в Раду в складі партії Юлії Тимошенко "Батьківщина" на позачергових виборах до парламенту. Однак Приходько балотувалася як мажоритарна кандидатка в одному з округів Вінницької області й пройти у ВР не змогла. Ще рік вона протрималася в політиці, а у вересні 2019-го заявила про свій вихід з партії Тимошенко.

Згодом Приходько зникла як із шоу-бізнесу, так і з політики. Однак у соцмережах Настя час від часу ділилася своїми думками, які хвилювали користувачів мережі. Наприклад, співачка заявила, що хоче стати прокуроркою та навіть готується до вступу в НАПУ.

Про взаємини з Тимошенко, майбутнє в політиці та реформи

– Настю, почнімо з політики. У вересні 2019-го ви вийшли з партії "Батьківщина". Не шкодуєте?

– Кожен політичний діяч повинен розуміти свою готовність і компетенцію в тих чи інших питаннях, якими він збирається займатися, та усвідомлювати відповідальність за свої дії. Тому я рада, що в мене був час підвищити свою кваліфікацію.

– А після цього ваші взаємини з Юлією Тимошенко не зіпсувалися?

– Я поважаю Юлію Володимирівну та вдячна їй за весь досвід, який у мене з'явився завдяки їй.

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– За цей час у вас була ідея про те, щоб спробувати себе в ролі прокурорки, навіть збиралися вступати до НАПУ. Як ваші успіхи?

– Багато що відбулося за цей час, я багато чого вивчала, але, як виявилося, реформування країни потрібно починати трохи з інших речей.

– Ви зараз навчаєтеся в якомусь виші?

– Ні, я навчаюся в європейських експертів, беру в них приватні уроки.

– Після того як ви пішли з політики, то залишилися на плаву. У вас багато підписників у соцмережах, ваші думки досить цікаві українцям. Не думали, щоб вернутися в політику, чи були ще пропозиції або запрошення?

– Як показала практика, щоб займатися політикою, необхідно багато навчатися, а не просто прийти з гаслами й гарними картинками реформ. Саме весь свій час я зараз присвячую навчанню й розвитку тих проєктів, які необхідні ще "на вчора".

– Ви були досить успішною співачкою, чи маєте бажання вернутися на сцену?

– На поточному етапі розвитку країни я бачу себе більш корисною в інших сферах, які життєво необхідно реформувати, щоб потім можна було співати спокійно.

– Настю, про яку сферу мова, якщо не секрет?

– Я розвиваю зараз різні напрями, спрямовані на захист прав наших громадян, які соціально не захищені.

Про чинну владу, Зеленського та корупцію

– Ваш коментар щодо втечі Вакарчука підірвав мережу. Як вважаєте, чому він пішов?

– Відповідальність – дуже важлива річ, її треба розуміти. 800 тисяч українців довірилися особисто йому, а тепер за дії команди з кого попит?

– Поділіться вашим ставленням до чинної влади? Наприклад, якщо порівнювати Зеленського та Порошенка, хто вам здається більш продуктивним президентом?

– Успішний президент визначається станом економіки країни, успіхами в соціальній сфері та добробутом громадян усієї країни: чи мають вони змогу купити житло, з'їздити влітку на море, дати дітям найкращу освіту. Як в Україні з усіма цими пунктами? Отож-то!

Особистий архів Анастасії Приходько

– Яку б пораду ви дали Зеленському, щоб він зміг утримати пост президента?

– Володимиру Олександровичу варто було б більш цікавитися тим, що відбувається в країні, не зі слів свого оточення, а частіше спускатися на землю: відвідувати державні лікарні без попередження, викликати державні екстрені служби, частіше бувати на фронті, прислухатися до думки народу й ставити завдання реальні й необхідні, а не ті, що вважає важливим його оточення, питати за виконання завдань з тих людей, перед якими ці завдання ставляться. Адже безвідповідальність тотальна, всі ж це бачать.

– Які конкретні провали або промахи ви можете назвати?

– Розвалили медицину – з кого спитати? Корупція на митниці і в "антикорупційних" органах – знову ж таки, з кого спитати? Міністри приходять, нароблять фатальних для країни помилок, потім розводять руками: "Ну ой, не вдалося". А народу з цим жити та якось виживати.

– І що в такому разі повинен зробити президент, на вашу думку?

– Хотілося б, щоб президент дав зрозуміти всім держслужбовцям, що відповідальність за їхні дії лежить на них, що за це спитають! Також скажу про те, що відповідальність лежить виключно на ньому, і якщо треба змінювати оточення, нехай змінює, адже 2019 року 73% довірилися не ним, а йому. І якщо він зможе виправдати надану йому довіру, народ його підтримає.

– На ваш погляд, як треба розвивати й просувати Україну?

– Час наводити лад у країні та розвивати Україну як промислову країну, щоб тут вироблявся продукт, а не сировина, запустити реальну підтримку вітчизняного виробника, підтримати експортного фінансування, допомагати освоювати нові ринки збуту. Говорити на цю тему можна довго. А поки ми тільки лідери у виробництві каное, пишаємося...

Про мовне питання та квоти

– Як ставитеся до мовного питання, квот на радіо й ТБ?

– Мовне питання в Україні придумали політики, щоб коли нічого відповісти про стан добробуту народу, різко затурбуватися, як народу розмовляти та якою мовою. Квоти я підтримую, вони повинні бути, оскільки мова – це і є ідентифікація та код нації. Без мови немає держави, тож я повністю за!

Особистий архів Анастасії Приходько

Про візит до Росії та однодумців-росіян

– Давайте пофантазуємо, за яких умов ви б погодилися приїхати до Росії?

– Поїздка в РФ? Для чого? Для обговорення повернення Криму, Донбасу, виплат компенсацій за ту шкоду, що завдали Україні, сім'ям загиблих і постраждалих воїнів, сім'ям вимушених переселенців? Шкоди українському народу загалом, шкоди екології, економіці – і такий список буде довгим, за ці роки накопичилося. Я готова їхати й відстоювати інтереси своєї країни, але тільки з тими, хто ухвалює рішення, а не консультується щодо кожного слова.

Особистий архів Анастасії Приходько

– Чи надходили вам пропозиції від російської сторони, наприклад, прокоментувати те чи інше питання, вийти на зв'язок у якомусь російському ток-шоу?

– Вони й так дуже стурбовані тим, що відбувається у нас в країні, більше, ніж у себе, тому коментують і цитують мене самостійно.

– Хто з російських колег не втратив вашої довіри?

– Ті, хто підтримує територіальну цілісність України та розуміє, що відбувається насправді. Я підтримую таких артистів, як Басилашвілі, Ахеджакову, Шендеровича.

Про карантин і подорожі

– Настю, як загалом минає ваш карантин?

– Карантин дав мені зрозуміти, що є багато речей, яким не вистачало часу, і дав задуматися про багато речей.

– Чи дотримується ваша родина карантину?

– Наша сім'я повністю дотримується законів, тому ми намагаємося виконувати рекомендацї.

– Чи є серед ваших знайомих хворі?

– Серед моїх знайомих хворі є, але чи на COVID-19 – це вже інше питання... Ви знаєте, з Жюля Верна багато хто теж сміявся...

– Як вам теорії змови про чипування людей і про вишки 3G?

– Кожна людина має право на свою думку та свою точку зору, так само кожен повинен розуміти ту відповідальність, яка лежить на ньому.

– Раніше ви досить часто подорожували, як тепер збираєтеся провести це літо? Чи будете подорожувати Україною? Чи є у вас улюблені місця для відпочинку?

– Це літо, як і всю весну, я планую провести звершенням правильних речей, справді важливих для людей, а саме зайнятися соціальною сферою, тому Україною буде багато поїздок. У нас дуже гарна країна, і в кожному регіоні є місце, яке викликає той чи інший приємний спогад.

Instagram Анастасії Приходько

– Що думає ваш чоловік про вашу невелику творчу паузу?

– Чоловік дуже радий, що в мене є можливість розвиватися не тільки творчо.

Про жахи дистанційного навчання та захоплення сина

– Як вашій доньці дистанційне навчання? Як Нана закінчила 4-й клас?

– Те, що відбувалося з системою освіти останні роки – це повний колапс. Дивлячись на ці "ляпи" у відеоуроках, коли педагоги самі були в шоці від того, що відбувається (і треба їм віддати належне за старання), на жаль, не можу сказати, що вона здобула освіту за четвертий клас як належить.

Instagram Анастасії Приходько

– Син більше схожий на вас чи на чоловіка? Які в нього захоплення?

Син схожий на чоловіка, він дуже ерудований, цікавиться космосом, сказав, що зірочку знайде й назве моїм іменем, також цікавиться природою й комахами.