Приходько про співпрацю з Меладзе: він перекрив мені кисень

Українська співачка і громадська діячка Анастасія Приходько детально розповіла, як між нею і Костянтином Меладзе припинилася співпраця – продюсер "перекрив їй кисень".

За її словами, Меладзе не хотів просувати артистку далі. Про це Приходько заявила в інтерв'ю на YouTube-каналі "Dorotye" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після Євробачення у нього не було інтересу до мене. Далі не було інтересу просувати такий проект, як я. Ми пропрацювали майже три роки. Це той період, коли ти не розумієш, що робити. Коли у тебе не було доступу ні до однієї людини", – розповіла співачка.

Після цього Меладзе "перекрив кисень" Приходько і став роздавати її пісні іншим виконавцям.

"Він тоді почав набирати популярність, його стали всюди кликати. Мені стало прикро, коли він почав роздавати мої пісні. Можна ж було мене покликати, але ні – ці пісні виконували інші люди. Це дуже вдарило по мені, але не зламало", – зазначила артистка.

Анастасія Приходько розповіла про співпрацю з Меладзе 24 канал

Крім того, в той період у виконавиці не було заощаджень і їй доводилося давати концерти за копійки.

"Я виступала за три копійки, два рубля. У мене був контракт. Всі думають, що прекрасно стояти співати в Кремлі, але ні, це безкоштовно. Половина проектів були безкоштовними. Ми працювали за 10% від суми, це нормальна продюсерська практика. Багато продюсерів так працюють. Перший рік ми взагалі від'їздили за сто доларів. Які заощадження можуть бути? Ти ж ще повинен одягатися, як-то пристойно виглядати", – додала Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Анастасія Приходько пустила в свій заміський будинок знімальну групу і показала, як разом з дітьми готується до свята Геловіну.