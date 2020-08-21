Приходько про скандал через українських героїв: дно має гарніший вигляд, ніж Єгорова

Українська співачка і громадський діяч Анастасія Приходько засудила телеведучу Сніжану Єгорову, яка назвала українських героїв "селюками".

За словами Приходько, Єгорова є головним антигероєм України, а її висловлювання вона назвала "єрессю". Про це співачка розповіла під час прямого ефіру на особистій сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вам хочу сказати, що дно має гарніший вигляд, ніж Сніжана Єгорова. Були такі висловлювання з її вуст про те, що на Майдані робили аборти жінкам, які обслуговували протестувальників. Я не хочу це коментувати. Може, в жінки щось не так із головою. Думаю, подивлюся, що буде далі. І сьогодні я почула її висловлювання про українських героїв... Мені стало погано", – розповіла Приходько.

Анастасія Приходько виступила проти Сніжани Єгорової anastasya-prihodko.com

За її словами, Єгоровій доведеться довго вибачатися перед українцями, проте її не пробачать.

"Вона зазначила, що не знає, хто такі герої й антигерої. А я так бачу, що антигерой в Україні – це саме вона. Єгорова встала на таку доріжку, з якої назад уже не повернеться. Скільки б не вибачалася, а вона це буде робити, її не пробачать", – додала артистка.

Також, на її думку, Сніжана Єгорова має подивитися в очі українським солдатам, які нині перебувають на Донбасі. Приходько підкреслила, що у неї виникло бажання "плюнути в обличчя ведучій".

"Я розумію, що у нас свобода слова, але я вважаю, що пані Єгорова продала свою душу та почала нести єресь... Я не можу зрозуміти, коли у неї поїхав дах. Вона ображає хлопців (українських солдатів. – Ред.), які обороняли нашу країну від ворога, захищали дупу Сніжани Єгорової. Я думаю, що їй треба подивитися в очі цим людям... Мені хочеться плюнути їй в обличчя. Чесно. Я не знаю, як далеко вона зможе зайти у своїх висловлюваннях про наших героїв. Нічого вже виправити не можна", – підсумувала Анастасія.

Нагадаємо, що раніше скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова виділилася заявою про українських героїв. Вона зазначила, що люди, які готові полягти за Україну, нічого не прагнули в житті і є "селюками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова заступилася за 12-річного школяра з Волині Максима Ткачука, якому НСТУ заборонила брати участь у дитячому Євробаченні. Вона вказала, що такими рішеннями в Україні "знищують власних дітей".

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