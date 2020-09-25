Приходько про Притулу на виборах мера: такі персонажі завжди "здуваються"

Українська співачка і громадський діяч Анастасія Приходько висловилася про шоумена Сергія Притулу, який балотується в мери Києва і заявила, що зірки часто "здуваються" в політиці.

При цьому Приходько зазначила, що не впевнена в його успіху, так як у партії "Голос", від якої Притула балотується, немає лідера. Про це співачка розповіла під час прямого ефіру на особистій сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Притула – молодець, старається... Не знаю, що з цього вийде, щиро бажаю йому удачі, хороший хлопець. Він робить кроки, пішов з "Вар'ятів", я подібне вже проходила. Але ми не про те, нехай старається. Суть в наступному: заходячи в парламент, ти хочеш щось зробити, щось втілити, щось обіцяєш людям. Але чомусь всі нічого з цього не роблять... Чому так? Просто їм усім потрібен лідер", – зазначила співачка.

Анастасія Приходько висловилася про зірок в політиці. 24 Канал

Вона також додала, що Притула балотується в мери Києва від партії "Голос", а її лідер Святослав Вакарчук раніше склав мандат. На думку Приходько, Вакарчук – прекрасний музикант, проте в політиці він теж "здувся".

"Вакарчук – хороший композитор, прекрасний виконавець, і пісні у нього відмінні. І все добре у людини в плані музичної творчості, він – обличчя української музики, це факт. Але я про інше. Ось так здутися в політиці! Зараз фракція "Голос" покинута, вона без лідера. Взяти кожну з фракцій – ні у кого немає лідера, тільки точково щось говорять і роблять. А потім ми бачимо, як такі персонажі тактовно здуваються. Зараз починаються місцеві вибори і починається мишача метушня... Просто тому, що це все нецікаво. Немає інтересу, все одне і те ж", – висловилася Анастасія.

Співачка наголосила, що не планує голосувати на виборах мера, так як більше не хоче надто перейматимуться політикою.

"Я кожен раз собі кажу: все, Настя, зберися з думками і перестань думати про політику. Не треба тобі це. Нічого не зміниться, що б ти не говорила – ніхто не прислухається... Проблема в тому, що кожен говорить, що потрібно зробити, і нах*іна не робить... Я на ці вибори не піду, не буду нікого підтримувати", – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому прийняв рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заяву про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.