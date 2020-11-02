Приходько пояснила, чому приховує від дочки правду про рідного батька

Популярна співачка Анастасія Приходько зізналася, що приховує від своєї дочки Нани правду про рідного батька. Дівчинка зовсім не пам'ятає його – коли він пішов із сім'ї, їй було всього два роки.

Своїм батьком нині, за словами артистки, 10-річна Нана вважає нинішнього чоловіка Приходько Олександра. У 2013 році вдруге вийшла заміж і народила сина Гордія. Чоловік співачки усиновив Нану, вона носить його по батькові та прізвище. Про це йшлося в інтерв'ю Приходько для передачі "Світське життя" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Анастасія зазначила, що поки не готова розкрити дівчинці правду про її біологічного батька. Вона вважає, що Кухілава просто не гідний такої прекрасної дитини й честі називатися її батьком. Нині вона виступає проти їхнього спілкування, але не відкидає, що в майбутньому Нана зустрінеться з ним.

Осадча, Приходько та її дочка Нана. Апостроф

"Свого часу він дуже багато зраджував і піднімав руку на неї... Я думаю, що звання "батько" він не заслуговує", – заявила співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько шокувала шанувальників одкровеннями про колишнього чоловіка Нурі Кухілаву, з яким вона розлучилася у 2013 році. За словами артистки, чоловік постійно зраджував їй.