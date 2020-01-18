Прихильники захоплення Криму зібралися на гастролі в Україну

Відомий гумористичний дует "Кролики", який раніше підтримав анексію Криму і знаходиться в базі "Миротворець", відвідає Україну з новою коцертною програмою.

У лютому 2020 року в коміків заплановані виступи мінімум в шести містах країни. Згідно з інформацією на сайті tickets.ua, на найближчий концерт у Фастові Київської області вже розкуплені майже всі квитки.

Скріншот tickets.ua

Раніше "Кролики" незаконно відвідували окупований Крим для участі в концерті до сторіччя комсомолу. На сцені українські артисти скандували "Ленін. Партія. Комсомол", пише kuresh.info.

Скріншот tickets.ua

У базу даних українського волонтерського сайту "Миротворець" Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко потрапили через участь в телемості з Росією "Треба поговорити".

Гумористичний дует "Кролики" gorod.lv

Скріншот миротворець

Скріншот миротворець

Раніше OBOZREVATEL писав, що Данилець і Моїсеєнко прокоментували обрання на пост президента України Володимира Зеленського. Вони відзначили, що новина стала для них несподіванкою, але за нього відчувають гордість.

Нагадаємо, в 2016 році дружину Володимира Данильця Людмилу викрили в симпатії до російсько-каральним військам на Донбасі.

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