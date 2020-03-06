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6 березня • оновлено в 09:07
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Пригожин розгромив зірок, які носять маски через коронавірус

1.9т
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Російський продюсер Йосип Пригожин розкритикував зірок РФ, які останнім часом почали виходити в світ у модних масках.

У коментарі КП Пригожин зазначив, що це більше схоже на "бенкет під час чуми".

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

gazeta.ru

Зокрема, продюсер висловився про публічні виходи в масках Яни Рудковської, солісток гурту "Фабрика", Єгора Крида, Тіматі.

"З одного боку, в цьому немає нічого поганого – нам нагадують, що потрібно берегтися. Але все одно складається відчуття, що люди глумляться над вірусом, це як бенкет під час чуми. Носити пов'язку – це все одно що всюди ходити з презервативом! Чи здатна маска уберегти від коронавірусу? Всі ми буваємо в ресторанах, кіно, магазинах, їмо і п'ємо в громадських місцях. Ви ж не будете їсти в масці. Або, наприклад, концерт у Валерії – уявіть собі, що вона або музиканти вийдуть на сцену в медичних пов'язках. Смішно ж! Крім того, я спілкувався з лікарем, і він сказав однозначно: маску повинні носити не здорові, а хворі люди, щоб зараза від них не поширювалася далі", – говорить Пригожин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова не хотіла відпускати свого чоловіка Максима Галкіна на гастролі до Австралії і Нової Зеландії через коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Йосип Пригожин
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
пир во время чумы. тут он прав
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