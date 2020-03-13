Російський продюсер Йосип Пригожин висловився з приводу шансів гурту Little Big перемогти на Євробаченні-2020.

Так, в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва" Пригожин заявив, що Little Big "однозначно претенденти на перемогу".

Йосип Пригожин valeriya.ru

На думку продюсера, в артистів хороші пісня, кліп і номер.

"Мені здається, це дуже смачно зроблено і шанси на перемогу дуже високі. Мені здається, вони повинні виграти, якщо я щось розумію. Ми ж не знаємо, яким кутом буде комісія цього разу налаштована, але однозначно це претенденти на перемогу. Зроблено настільки все стильно, настільки добре, у мене немає питань. Музично, цікаво, весело, з гумором, взагалі все відмінно. Упевнений, вони в будь-якому випадку перемогли, тому що пісня гарна. Будь-яка перемога артиста – це хороша і крута пісня, а у них хороша пісня, хороший кліп, хороший номер, у десятку. Все підходить. Я називаю це "зробили дуже смачно", – поділився своїми враженнями Пригожин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Яна Рудковська розкритикувала пісню Uno гурту Little Big для Євробачення-2020. Продюсерка Діми Білана зізналася, що вона очікувала більшого.

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