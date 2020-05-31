Пригожин накинувся на Шнурова зі звинуваченнями в розпалюванні революції

Марія Дідик люди 18:04, 31.05.2020

Скандал між російським Йосипом Пригожиним і музикантом Сергієм Шнуровим отримав продовження. Так, скандальний продюсер звинуватив артиста в тому, що він розпалює революцію.

Про це повідомляє видання "Московський комсомолець".

"Людина підпалила сірник і тихесенько сховалася. Безкарність, безпринципність породжує те, з чим ми з вами сьогодні зіткнулися. Такі речі ведуть до революції", - упевнений Пригожин.

Він додав, що негативні висловлювання на його рахунок в інтернеті йому байдужі.

"Я не зобов'язаний перед тими, хто це цькування влаштував, звітувати. Для цього є спеціальні компетентні законні органи, які володіють необхідною інформацією, заробляю я в період пандемії або не заробляю", - підкреслив Пригожин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров прокоментував новину про те, що під час карантину збільшилася кількість вбивств.

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