"Приділю час собі": Барських заявив про завершення кар'єри

Відомий український поп-співак Макс Барських оголосив про завершення музичної кар'єри, поки знаходиться на піку популярності.

Таку заяву журналістам він зробив в Юрмалі на міжнародному фестивалі Лайми Вайкуле "Рандеву" (щоб подивитися відео, просркольте до кінця сторінки).

Макс Барських instagram / max_barskih

"Мені хочеться приділити трохи часу собі, своєму особистому житті, тому що воно кульгає. Я присвячую себе на 100% людям і повертаюся одиноким додому, засинаю наодинці. У прощальному турі ми вперше поїдемо до Австралії, Копенгагену, Чехії", – сказав Барських.

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Він додав, що в прощальному турі також буде місце для США і Канади. "Намагаюся готуватися морально", – підсумував артист.

Барських оголосив про завершення кар'єри Кадр і відео

Нагадаємо, що Барських є активним учасником не тільки українських масштабних фестивалів, а й концертів у Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Барських вже робив гучну заяву про кар'єру. Тоді він сказав, що в рамках туру планує відвідати 15 країн і дати близько 30 концертів. Зокрема, в Канаді, США, Австралії, в країнах Європи та Азії.

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