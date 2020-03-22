Головна Новини
22 березня • оновлено в 23:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Прибиральниця захопила виконанням хіта Бумбокс на "Голосі Країни"

3.1т
Читати матеріал російською

У неділю, 23 березня, на каналі "1+1" пройшов одинадцятий випуск шоу "Голос країни-10". Ася Хорошун, яка до проекту працювала прибиральницею в цирку, викликала справжній фурор своїм виконанням пісні гурту Бумбокс.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Прибиральниця захопила виконанням хіта Бумбокс на "Голосі Країни"

В результаті Хорошун покинула проект, оскільки інші виконавці з команди Монатіка "посунули" її на кріслах.

"Розумничка, дуже добре виконала", "Дуже красиво заспівала і жести красиві і міміка", "Це неймовірно!", "Ось це артист з великої літери. Так пісню відчувати і передати кожне слово, це просто неймовірно, заворожуюче", - пишуть в мережі.

Прибиральниця захопила виконанням хіта Бумбокс на "Голосі Країни"
Прибиральниця захопила виконанням хіта Бумбокс на "Голосі Країни"
Прибиральниця захопила виконанням хіта Бумбокс на "Голосі Країни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
як на мене-то навіть краще за оригінал...)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги