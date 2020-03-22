У неділю, 23 березня, на каналі "1+1" пройшов одинадцятий випуск шоу "Голос країни-10". Ася Хорошун, яка до проекту працювала прибиральницею в цирку, викликала справжній фурор своїм виконанням пісні гурту Бумбокс.

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

В результаті Хорошун покинула проект, оскільки інші виконавці з команди Монатіка "посунули" її на кріслах.

"Розумничка, дуже добре виконала", "Дуже красиво заспівала і жести красиві і міміка", "Це неймовірно!", "Ось це артист з великої літери. Так пісню відчувати і передати кожне слово, це просто неймовірно, заворожуюче", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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