Президенту-втікачу Януковичу – 70: де зараз живе і як виглядає його дружина Людмила

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік з країни, 9 липня відзначив своє 70-річчя. До 2017 року він був одружений на Людмилі, яку вважають найбільш "екстравагантною" першою леді України.

Так, про розлучення Віктора і Людмили Януковичів в лютому 2017 року повідомило німецьке видання Der Spiegel. Пресслужба колишнього президента, в свою чергу, не підтвердила цю інформацію, проте достеменно відомо, що пара не живе разом. OBOZREVATEL вирішив згадати, де зараз живе 70-річна і як вона виглядає зараз.

Колишня дружина Януковича Людмила після розставання, за деякими даними, перетворилася в успішну бізнес-леді в окупованому Криму, де вона живе останні кілька років.

Людмила Янукович в молодості Бюро Ексклюзивних Новин

Зокрема, там у неї є розкішний особняк біля Ялти в курортному селищі Відрадне. Вона проживає в елітному будинку під охороною. Площа ділянки. на якій розташований будинок – 1,2 гектара, там є власний гальковий пляж.

Селище Відрадне, де живе ексдружина Янукович svoboda.org

Відзначається, що населений пункт розташований на самому березі Чорного моря між селищами Массандра, Нікіта і відповідно Ялтою. На ділянці ексдружини Януковича є триповерхова вілла площею 2345 квадратних метрів, котеджі для відпочинку на березі моря, будиночки для обслуги, SPA-центр, басейн, тенісний корт, альтанки, господарські приміщення та інше.

Весілля Людмили Янукович Цензор.НЕТ

Всі підходи до особняка перекриті залізним парканом. Сама колишня перша леді практично не з'являється на публіці. У 2015 році ринкова вартість цієї садиби з ділянкою, пляжем і будівлями оцінювалася в 25 мільйонів доларів.

Людмила Янукович Факти

Крім дорогого будинку, Людмила Янукович володіє магазином елітних продуктів в Севастополі, де торгують і санкційними товарами. Наприклад, французькими сирами і іспанськими м'ясними делікатесами.

Вхід в магазин Людмили Янукович svoboda.org

Людмила Янукович радіо Свобода

Відзначимо, Людмила Янукович була однією з найбільш одіозних перших леді. Пара одружилася в листопаді 1972 року, разом вони прожили 45 років. Популярність до Людмили Янукович прийшла в 2004 році. Під час Помаранчевої революції на мітингу в Донецьку вона розповіла про "наколоті" апельсини, "американські" валянки і намети, які видавалися прихильникам Віктора Ющенка на столичному Майдані (дивіться відео нижче).

Віктор Янукович з дружиною akcenty.com.ua

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