Президенту-втікачу Януковичу – 70: де зараз живе і як виглядає його дружина Людмила
Як виглядає Людмила Янукович. Країна
Колишній президент України Віктор Янукович, який втік з країни, 9 липня відзначив своє 70-річчя. До 2017 року він був одружений на Людмилі, яку вважають найбільш "екстравагантною" першою леді України.
Так, про розлучення Віктора і Людмили Януковичів в лютому 2017 року повідомило німецьке видання Der Spiegel. Пресслужба колишнього президента, в свою чергу, не підтвердила цю інформацію, проте достеменно відомо, що пара не живе разом. OBOZREVATEL вирішив згадати, де зараз живе 70-річна і як вона виглядає зараз.
Колишня дружина Януковича Людмила після розставання, за деякими даними, перетворилася в успішну бізнес-леді в окупованому Криму, де вона живе останні кілька років.
Людмила Янукович в молодості Бюро Ексклюзивних Новин
Зокрема, там у неї є розкішний особняк біля Ялти в курортному селищі Відрадне. Вона проживає в елітному будинку під охороною. Площа ділянки. на якій розташований будинок – 1,2 гектара, там є власний гальковий пляж.
Селище Відрадне, де живе ексдружина Янукович svoboda.org
Відзначається, що населений пункт розташований на самому березі Чорного моря між селищами Массандра, Нікіта і відповідно Ялтою. На ділянці ексдружини Януковича є триповерхова вілла площею 2345 квадратних метрів, котеджі для відпочинку на березі моря, будиночки для обслуги, SPA-центр, басейн, тенісний корт, альтанки, господарські приміщення та інше.
Весілля Людмили Янукович Цензор.НЕТ
Всі підходи до особняка перекриті залізним парканом. Сама колишня перша леді практично не з'являється на публіці. У 2015 році ринкова вартість цієї садиби з ділянкою, пляжем і будівлями оцінювалася в 25 мільйонів доларів.
Людмила Янукович Факти
Крім дорогого будинку, Людмила Янукович володіє магазином елітних продуктів в Севастополі, де торгують і санкційними товарами. Наприклад, французькими сирами і іспанськими м'ясними делікатесами.
Вхід в магазин Людмили Янукович svoboda.org
Людмила Янукович радіо Свобода
Відзначимо, Людмила Янукович була однією з найбільш одіозних перших леді. Пара одружилася в листопаді 1972 року, разом вони прожили 45 років. Популярність до Людмили Янукович прийшла в 2004 році. Під час Помаранчевої революції на мітингу в Донецьку вона розповіла про "наколоті" апельсини, "американські" валянки і намети, які видавалися прихильникам Віктора Ющенка на столичному Майдані (дивіться відео нижче).
Віктор Янукович з дружиною akcenty.com.ua
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