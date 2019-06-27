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"Президент України допоміг": Темнікова розповіла, як проривалася в Одесу

1.7тЧитати матеріал російською

Російська співачка Олена Темнікова, яка зізнавалася в любові до президента РФ Володимира Путіна, розповіла про те, як потрапила на територію України. Так, за її словами їй допомогло безліч людей і навіть сам президент України Володимир Зеленський.

24 травня у неї повинен був відбутися концерт в одному з Одеських клубів, але активісти зірвали його. Про це Темнікова розповіла в інтерв'ю журналістці Ірині Шихман.

"Президент України допоміг": Темнікова розповіла, як проривалася в Одесу

Скріншот з відео

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"Можу сказати думку організаторів концерту. Це ніяк не пов'язано з моєю персоною особисто. Це пов'язано з відкриттям сезону в клубі. Оскільки це самий крутий клуб, у нього завжди є конкуренти, які хотіли б щось недобре зробити і просто вирішили зірвати відкриття, не пустивши мене і мою команду. Але, все вийшло. все добре. Стільки людей допомагали. Я так розумію, що і президент України теж якусь частину хорошу зробив", - заявила Темникова.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Одесі 24 травня пройшов мітинг проти концерту російської співачки, екс-зірки гурту "Серебро" Олени Темнікової. Активісти зібралися біля нічного клубу "Ібіца", де вона повинна була виступити, і спалили прапор країни-агресора

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УкраїнаОдеса
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