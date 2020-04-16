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16 квітня • оновлено в 14:56
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Пресняков-старший несподівано заговорив про позашлюбних дітей: відверте зізнання музиканта

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Російський музикант Володимир Пресняков-старший побоюється того, що після смерті можуть з'явитися його коханки і позашлюбні діти.

Так, за словами артиста, він не раз бачив скандальні ток-шоу, де невідомі жінки піарилися за рахунок померлих зірок. Пресняков-старший зазначив, що таке "викриття" його лякає навіть більше, ніж ризик підхопити коронавірус, передає MK.

Володимир Пресняков-старший

Володимир Пресняков-старший

Фото: Борис Кудрявов / КП

"Знаєш чого я боюся? Он скільки телепрограм, і в кожній вивчають чужу ДНК – більше нічого не винайшли. І думаєш: тільки підеш в інший світ, як тут відразу виття і почнеться. Ось як би заготовити яку заповідь, щоб всього цього уникнути... Дітей цих позашлюбних. Щоб не пішли танці половецькі біля не зовсім остиглого тіла. Але раз таке заборонити неможливо, то доведеться просто жити якомога довше", – сказав музикант.

Володимир Пресняков-старший

Володимир Пресняков-старший

Фото: ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська зізналася, що артист час від часу зловживає алкоголем, а також назвала його "бабієм".

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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