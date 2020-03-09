Російський музикант Володимир Пресняков-старший розповів про те, наскільки чесними є талант-шоу на росТВ. Так, на його думку, на шоу "Голос" є багато "блату".
Пресняков також зазначив, що йому незрозуміло, за якими принципами відбувається відбір конкурсантів, пише "Собеседник".
Як зазначив музикант, участь в таких проектах іноді "пов'язана з якимись знайомствами, відносинами з продюсерами цих передач". Він додав, що чув про це від "знаючих людей".
сім'я Преснякових
24СМІ
"Найприкріше буває, коли бачиш, що талановитий хлопець здорово співає, а до нього ніхто з наставників не повертається. Потім виправдовуються, щось говорять. А який в цьому сенс, якщо вже крила підрізані? Таке, на жаль, часто буває", — заявив Пресняков.
Пресняков-старший також уточнив, що звернув увагу – глядачі часто помічають несправедливе ставлення до конкурсантів і пишуть обурені коментарі в соцмережах. Він додав, що в іноземних вокальних передачах "подібних фокусів немає".
Музикант підкреслив, що раніше з задоволенням дивився такі шоу, але останнім часом бажання стежити за ними зникло.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше в Росії розгорівся скандал навколо проекту "Голос. Діти", в якому перемогла дочка співачки Алсу Мікелла Абрамова. Користувачі не повірили в чесність голосування і заявили про фальсифікації.
Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактом можливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогу дівчинки.
Алсу заявила, що її дочка і інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" переможцями шоу призначили всіх фіналістів, яким видали велику премію.
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