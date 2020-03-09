Російський музикант Володимир Пресняков-старший розповів про те, наскільки чесними є талант-шоу на росТВ. Так, на його думку, на шоу "Голос" є багато "блату".

Пресняков також зазначив, що йому незрозуміло, за якими принципами відбувається відбір конкурсантів, пише "Собеседник".

Як зазначив музикант, участь в таких проектах іноді "пов'язана з якимись знайомствами, відносинами з продюсерами цих передач". Він додав, що чув про це від "знаючих людей".

сім'я Преснякових 24СМІ

"Найприкріше буває, коли бачиш, що талановитий хлопець здорово співає, а до нього ніхто з наставників не повертається. Потім виправдовуються, щось говорять. А який в цьому сенс, якщо вже крила підрізані? Таке, на жаль, часто буває", — заявив Пресняков.

Пресняков-старший також уточнив, що звернув увагу – глядачі часто помічають несправедливе ставлення до конкурсантів і пишуть обурені коментарі в соцмережах. Він додав, що в іноземних вокальних передачах "подібних фокусів немає".

Музикант підкреслив, що раніше з задоволенням дивився такі шоу, але останнім часом бажання стежити за ними зникло.

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