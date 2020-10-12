Пресняков розповів про клінічну смерть через Орбакайте

Російський співак Володимир Пресняков-молодший зізнався, що впав у депресію після розлучення з артисткою Христиною Орбакайте. На тлі сильного стресу музикант пережив клінічну смерть.

Як розповів знаменитість в ефірі програми "Судьба человека", Орбакайте була його першим коханням (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Для Христини я був занадто батьком, занадто другом, все було занадто. Розлучення мало було відбутися. Бо два лідери не можуть жити разом. Але на 100% винен я. Нічого кращого, ніж випити, я не знаходив. У мене була потужна соціопатія, манія переслідування. А потім відбувся великий стрес, і все це пропало", – зізнався Пресняков.

За його словами, на тлі депресії в нього зупинилося серце і трапилася клінічна смерть. Співак навіть через багато років не хоче згадувати про це, але зазначає, що цей період послужив йому сильним поштовхом у розвитку.

"Я не говоритиму про це (клінічну смерть. – Ред.), але в мене пішли всі страхи. Ще раз хочу сказати: той період був найщасливішим. Так, було багато болю, але він виявився не марним! Я дуже вдячний Христині за сина, за все, що було", – пояснив Пресняков.

Відзначимо, Володимир Пресняков та Христина Орбакайте почали зустрічатися в юності. Доньці Алли Пугачової тоді було всього 15 років, Володимиру – 18. У 1991 році в закоханих народився син Микита. Десять років пара перебувала в цивільному шлюбі, у 1997 році артисти розійшлися. З 2005 року Пресняков живе зі співачкою Наталією Подольською. У 2015-му в пари народився син Артемій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Преснякова Наталія Подольська підтвердила чутки про свою другу вагітність. Стать дитини подружжя поки не повідомляє.