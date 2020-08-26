Пресняков про розставання з Орбакайте: не те щоб не хотів жити, а наражався на всі неприємності

Російський музикант і композитор Володимир Пресняков-молодший згадав про життя після розставання зі співачкою Крістіною Орбакайте.

Так, за словами чоловіка, він дуже важко переживав розрив з коханою, до якого привів його розгульний спосіб життя. Тоді він постійно "наражався на неприємності, втручався у бійки", щоб хоч якось заглушити свій біль. Зараз же Пресняков вважає, що в той момент поводився нерозумно, проте не заперечує – страждання пішли йому тільки на користь. Про це артист розповів в ефірі YouTube-шоу "Зангаліс & К" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене була потужна соціопатія, манія переслідування. Але після цього стресу все пропало. Я вдячний цьому потрясінню – першому розставанню з коханою... Крістіною. Тоді я не те щоб жити не хотів, але наражався на всі неприємності. Якщо я проїжджав повз заправки й бачив якісь бійки, то обов'язково зупиняв машину і йшов туди. Кожен раз кажу: "Боженька, прости мене". Прошу помилування за те, як поводився в той час, тому що він був неправильним", – розповів Пресняков.

Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков-молодший (фото – starhit.ru)

Він також зізнався, що в той час намагався знайти розраду в алкогольних напоях. Спочатку артист міг запросто випити з колегами кілька пляшок міцного спиртного і навіть не відчути сп'яніння. Втім, поступово такі вечірки стали виходити з-під контролю. Тоді Пресняков вирішив, що потрібно вибиратися з цього стану і почати будувати нове життя.

Володимир Пресняков та Крістіна Орбакайте почали зустрічатися в юності. Доньці Алли Пугачової тоді було всього 15 років, Володимиру – 18. У 1991 році у закоханих народився син Микита. 10 років пара перебувала в цивільному шлюбі, у 1997 році артисти розійшлися.

Пресняков і Орбакайте (фото – vokrug.tv)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син Володимира Преснякова-молодшого Микита зізнався, що переніс коронавірус і майже місяць боровся з хворобою.

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