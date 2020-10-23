Пресняков і Подольська вдруге стали батьками. Фото

Ольга Веркалець Люди 09:36, 23.10.2020

38-річна співачка Наталія Подольська та її 52-річний чоловік Володимир Пресняков стали батьками вдруге.

Так, у подружжя народився син, якого вирішили назвати Іваном. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

"Зверху вирішили, що сьогодні (22 жовтня. – Ред.). Ми дуже щасливі. Все добре", – написала Подольська.

Подольська та Пресняков з новонародженим сином.
Instagram Наталія Подольська

Нагадаємо, Подольська і Пресняков познайомилися в 2005 році, а в 2010 році одружилися. 5 червня 2015 року в пари народився син Артемій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21-річний син співачки Валерії Арсеній Шульгін, який в серпні 2020 року одружився зі своєю коханою Ліаною Волковою, вперше стане батьком.

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