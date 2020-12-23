Премія "Греммі 2021": з'явився весь список лауреатів

Софія Ковнір Люди 15:39, 23.12.2020 Оновлено: 15:55, 23.12.2020

Національна академія мистецтва і науки звукозапису США оприлюднила список усіх лауретів відомої премії "Греммі 2021" "За особливі заслуги". У переліку є безліч популярних знаменитостей.

Так, у список потрапили Лайонел Хемптон (посмертно), Мерилін Хорн, Salt-N-Pepa, Селена (посмертно), Talking Heads і Grandmaster Flash&The Furious Five. Їм присвоять нагороду Lifetime Achievement. Про це стало відомо на офіційному сайті "Греммі".

Крім того, нагороду Trustees Award присвоїли таким відомим персонам, як Ед Черні (посмертно), Бенні Голсон і Кенні "Babyface" Едмондс.

Відзначимо, що нагорода Technical Grammy Award дісталася Деніелу Вайсу.

Названо лауреатів на премію "Греммі 2021"
"Профіль"

Варто додати, що церемонія нагородження премії "Греммі" відбудеться 31 січня 2021 року.

  • Нагадаємо, "Греммі" – музична премія, що вручається щорічно американською Національною академією мистецтва і науки звукозапису. Нагорода присуджується за результатами голосування активних членів академії. Серед них артисти, музиканти, продюсери, студійні звукоінженери та інші фігури зі світу звукозапису.

Музична премія "Греммі"
SAMESOUND

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відбулася 62-а церемонія вручення нагород Академії звукозапису США – "Греммі 2020". Одну зі статуеток отримала американка українського походження Надія Шпаченко.

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