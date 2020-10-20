Прем'єри листопада 2020 в Україні: які фільми подивитися в кінотеатрах

У листопаді 2020 року в кінотеатрах України можна переглянути гостросюжетні трилери, бойовики, а також комедії та драми.

OBOZREVATEL підготував добірку найцікавіших новинок, які вже незабаром вийдуть на великий екран, і трейлерів до них.

Атлантида

Події фільму розгортаються в 2025 році, коли Україна перемогла у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнано непридатними для проживання. В українському прокаті "Атлантида" вийде 5 листопада.

Ще по одній

У центрі сюжету – чотири друзі, які працюють вчителями. Герої вирішують провести один експеримент, за правилами якого кожен повинен підтримувати певний рівень алкогольного сп'яніння протягом дня. Вони вважають, що так людина може продуктивніше працювати. Проте незабаром ситуація виходить із-під контролю. Фільм вийде в прокат 12 листопада.

Афера по-голлівудськи

За сюжетом, не дуже успішний продюсер фільмів категорії "Б" вирішує виправити своє фінансове становище за допомогою афери. Він планує взяти невелику заставу в боса мафії на покриття витрат, найняти актора-ветерана, який вже однією ногою на тому світі, підлаштувати нещасний випадок на зйомках і отримати багатомільйонну страхівку. Прем'єра фільму відбудеться 19 листопада.

Земля блакитна, ніби апельсин

Фільм розповідає про родину, яка мешкає в місті Красногорівка (Донецька область) поблизу лінії фронту та знімає про це любительське кіно. В український прокат стрічка вийде 26 листопада.

Химери

Фільм розповідає про старшокласницю, яка випадково помінялася тілами із серійним убивцею. Поки дівчина доводить своїм друзям, що в тілі підстаркуватого дивака саме вона, злочинець не гає часу. Прем'єра фільму відбудеться 26 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серіал "Сестра Ретчед" (Ratched) за книгою Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" став найпопулярнішим на стримінґовій платформі Netflix серед оригінальних проєктів, які презентували в 2020 році.