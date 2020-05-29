Прем'єра в день народження: GENA VITER випустив новий хіт "Мона Ліза"

Єва Романова люди 13:20, 29.05.2020 Оновлено: 13:24, 29.05.2020

Український співак GENA VITER презентував новий трек "Мона Ліза" в свій день народження, 29 травня.

На своїй сторінці в Instagram співак зізнався, що йому приємно випускати нову пісню в такий особливий день календаря. Трек вже доступний на всіх цифрових майданчиках, а також послухати його можна на YouTube-каналі музиканта (відео дивіться в кінці новини).

GENA VITER
Пресслужба

"Мона Ліза" вже на всіх майданчиках! Це мій презент для вас, а мій найголовніший подарунок – це ви, моя улюблена публіка. Нехай вам моя "Мона Ліза" дарує приємні, теплі емоції! Чекаю з нетерпінням наших з вами зустрічей у турі, який відбудеться восени", – звернувся артист до шанувальників.

Новинка музиканта була видана лейблом Kontramarka. Автор треку "Мона Ліза" –композитор Дмитро Сисоєв, саундпродюсер – Томаш Лукач (LUCKACHSOUND).

Пресслужба

На цю пісню артист також зняв відеокліп. На фото зі зйомок в соцмережах співак заінтригував кардинальною зміною образу. Скоро стане відомо, чим здивує артист – прем'єра відбудеться в червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше GENA VITER відверто здивував прихильниць на червоній доріжці премії М1.

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