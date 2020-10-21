Прем'єра шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною: що відомо про головну героїню реаліті

Актриса Ксенія Мішина стане першою героїнею романтичного реаліті "Холостячка", яке вже 23 жовтня стартує на телеканалі СТБ.

Зірка українського кіно незабаром постане перед глядачами у своєму справжньому образі, без ролі та сценарію. OBOZREVATEL пропонує дізнатися детальніше про особисте життя та кар'єру Мішиної.

Ксенія Мішина стала героїнею шоу "Холостячка". Instagram Ксенія Мішина

Ксенія Мішина народилася 18 червня 1989 року в Севастополі. Після закінчення школи вона переїхала до Києва та почала навчатися на економіста. Майбутня зірка швидко покинула виш, а через деякий час вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, який закінчила в 2015 році.

Дівчина дебютувала в кіно в 2014 році у фільмі "Розпечений периметр". Далі вона знімалася в стрічках "Чудо за розкладом", "На лінії життя", "Будинок на холодному ключі" та інші. Популярність прийшла до актриси після ролі Камілли в мелодрамі "Спокуса". Також вона зіграла Лідію Шефер у проєкті "Кріпосна".

Мішина в серіалі "Кріпосна". ivona.bigmir.net

Мішина також взяла участь в шоу "Танці з зірками" минулого року. У танцювальному проєкті її партнером став Женя Кот. Пара перемогла в шоу, що ще більше додало популярності актрисі.

Мішина та Кот перемогли в шоу. kp.ua

До участі в реаліті у Мішиної не складалося особисте життя. Переїхавши до столиці, актриса збиралася заміж за чоловіка, від якого була вагітна сином Платоном. Проте їй довелося втекти від нього до батьків. Під участі в шоу "Танці з зірками" їй також приписували романи з Володимиром Остапчуком і Женею Котом.

Мішина з сином Платоном. Instagram Ксенія Мішина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина поділилася ексклюзивними деталями про шоу "Холостячка".