Прем'єра шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною: що відомо про головну героїню реаліті

Актриса Ксенія Мішина стане першою героїнею романтичного реаліті "Холостячка", яке вже 23 жовтня стартує на телеканалі СТБ.

Зірка українського кіно незабаром постане перед глядачами у своєму справжньому образі, без ролі та сценарію. OBOZREVATEL пропонує дізнатися детальніше про особисте життя та кар'єру Мішиної.

Ксенія Мішина народилася 18 червня 1989 року в Севастополі. Після закінчення школи вона переїхала до Києва та почала навчатися на економіста. Майбутня зірка швидко покинула виш, а через деякий час вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого, який закінчила в 2015 році.

Дівчина дебютувала в кіно в 2014 році у фільмі "Розпечений периметр". Далі вона знімалася в стрічках "Чудо за розкладом", "На лінії життя", "Будинок на холодному ключі" та інші. Популярність прийшла до актриси після ролі Камілли в мелодрамі "Спокуса". Також вона зіграла Лідію Шефер у проєкті "Кріпосна".

Мішина також взяла участь в шоу "Танці з зірками" минулого року. У танцювальному проєкті її партнером став Женя Кот. Пара перемогла в шоу, що ще більше додало популярності актрисі.

До участі в реаліті у Мішиної не складалося особисте життя. Переїхавши до столиці, актриса збиралася заміж за чоловіка, від якого була вагітна сином Платоном. Проте їй довелося втекти від нього до батьків. Під участі в шоу "Танці з зірками" їй також приписували романи з Володимиром Остапчуком і Женею Котом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина поділилася ексклюзивними деталями про шоу "Холостячка".