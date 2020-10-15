Прем'єр-міністерка Фінляндії потрапила в скандал через оголені груди: у мережі запустили флешмоб

Прем'єр-міністерка Фінляндії, 34-річна Санна Марін опинилася в центрі скандалу через пікантний знімок з оголеними грудьми. Молоду політикиню розкритикували за відверте фото і звинуватили в "непрофесіональності". Через хейт у мережі запустили флешмоб на її захист.

Так, Марін знялася для глянцевого журналу Trend у чорному піджаку з глибоким вирізом, надітим на голе тіло. Знімок опублікували на офіційній сторінці таблоїду в Instagram, після чого виникла хвиля критики на адресу прем'єрки.

Багато користувачів соцмереж відзначили, що такі фотографії недоречні для людини, яка займає пост прем'єр-міністра країни. Через масовий хейт сотні європейських жінок вирішили заступитися за Марін і запустили в мережі флешмоб, в рамках якого публікують фото в піджаках на голе тіло.

Знімки в підтримку прем'єр-міністерки Фінляндії постили з хештегом #imwithsanna ("Я з Санною"). Прихильники Марін стверджували, що жінок судять за зовнішнім виглядом набагато частіше, ніж чоловіків. Зокрема, вони посилалися на фото президента Росії Володимира Путіна з голим торсом та інших політиків чоловічої статі, які через це не зіткнулися з хейтом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 34-річна Санна Марін стала наймолодшою прем'єр-міністеркою у світі. Детальніше про те, що про неї відомо – читайте за посиланням.