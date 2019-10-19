Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 18:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Прекрасна пара!" Лобода викликала ажіотаж знімком з Ліндеманном

2.5т Читати матеріал російською

Лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн був присутній на дні народження співачки Світлани Лободи, якій виповнилося 37 років.

Відповідним знімком зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників, які вже давно чекають, коли парочка оголосить про те, що разом.

Ліндеманн засвітився з Лободою

Ліндеманн засвітився з Лободою

"Мій день, моя ніч", – підписала Лобода під груповим знімком, на якому присутні близькі друзі співачки.

На кадрі артистка притискається до Тілля і тримає його під руку. Виглядає при цьому співачка неймовірно щасливою.

Тілль Лігндеманн і Світлана Лобода

Тілль Лігндеманн і Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

У коментарях користувачі і колеги кинулися масово вітати Лободу зі святом. Не обійшлося і без радісних зауважень щодо соліста Rammstein.

"А Тілль все не старіє. Красунчик! З Днем народження", "Гарна пара", "А Тілль тут що забув", "Ви дуже потужна пара", "Свєта, Тіль поруч з тобою навіть молодше виглядає", "Ви дві прекрасні людини, які творять прекрасну музику", "Свєта, ти звичайно супер, але як на мене, соліст Rammstein забрав весь фокус на себе", – прокоментували користувачі.

"Прекрасна пара!" Лобода викликала ажіотаж знімком з Ліндеманном
"Прекрасна пара!" Лобода викликала ажіотаж знімком з Ліндеманном
"Прекрасна пара!" Лобода викликала ажіотаж знімком з Ліндеманном
"Прекрасна пара!" Лобода викликала ажіотаж знімком з Ліндеманном
"Прекрасна пара!" Лобода викликала ажіотаж знімком з Ліндеманном
"Прекрасна пара!" Лобода викликала ажіотаж знімком з Ліндеманном
Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даний момент артистка незаміжня, виховує двох доньок і продовжує свою музичну кар`єру. Тільки тепер переважно виступаючи в Росії. Крім того, Лободі приписують роман з лідером німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Світлана Лобода Тілль Ліндеманн
Теги
день народження шоу-бизнес Відносини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel