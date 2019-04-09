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"Прекрасна пара": колишнього чоловіка Собчак зняли в обіймах із відомою актрисою

2.5тЧитати матеріал російською

Колишнього чоловіка журналістки Ксенії Собчак Максима Віторгана помітили в обіймах популярної російської актриси Дарини Єкамасової.

Віторган опублікував знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Прекрасна пара": колишнього чоловіка Собчак зняли в обіймах із відомою актрисою
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Шанувальники артиста зазначили, що він та Єкамасова чудово виглядають разом.

"Прекрасна пара", "Ви чудово виглядаєте", "Після Собчак будь-яка буде здаватися красунею", "Собчак тепер їй не дасть спокійного життя", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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