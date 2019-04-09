"Прекрасна пара": колишнього чоловіка Собчак зняли в обіймах із відомою актрисою

Колишнього чоловіка журналістки Ксенії Собчак Максима Віторгана помітили в обіймах популярної російської актриси Дарини Єкамасової.
Віторган опублікував знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Шанувальники артиста зазначили, що він та Єкамасова чудово виглядають разом.
"Прекрасна пара", "Ви чудово виглядаєте", "Після Собчак будь-яка буде здаватися красунею", "Собчак тепер їй не дасть спокійного життя", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. У 2016-му в них народився син.
У кінці 2018-го в мережі з'явилися докази того, що стосунки пари виявилися на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим нецензурно висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення із Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту, і того ж вечора вони мило поцілувалися на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно не живуть разом.
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