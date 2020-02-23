Представника України на Євробаченні-2020 звинуватили в "прогині" перед Росією: в чому проблема

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя звинуватив в "прогині" перед РФ представників України на пісенному конкурсі "Євробачення-2020" – гурт Go_A.

Про це український співак написав на своїй сторінці в Facebook. На його думку, композиція "Соловей" носить політичний підтекст.

"Про переможця відбору Go_A. Абсолютно чужорідна естетика. Фіналіст українського відбору на "Євробачення-2020", викликає занепокоєння. Те, що нам намагаються впарити як етно... Воно насправді не наше! Чи не рідне! Це добре виконано. Це професійно. Це красиво. Але... Ось ця пісня про Ванюшу, який ходить до дівчини, і готична естетика з образами в формі некромантскіх зиккуратів – це псевдо-етно. Це навіть не третьосортне укро-шароварне вариво, це – гірше. Це спроба впарити Європі патерн про Україну голодоморну, немічну. Про знедолену дівчину і Ванюшу – її коханого, якого мама (народ) не хоче, але... нікуди не дінеться. Тому Ванюша все одно ходив, ходить і буде ходити до дівчини... Не здивуюся, якщо "Ванюша" (той, що на півночі) поставить на Євробаченні нам 12 балів. Все буде в контексті спецоперації. Дуже хочу помилятися", – написав в мережі Тополя.

Go_A

"Поясніть, може не правий. Чому не Аксельрод, Хаят, Джеррі, Круть, або Алена Алена, врешті-решт?" – задався питанням музикант.

facebook.com/taras.topolya

Однак Тарас Тополя не отримав очікуваної підтримки від інтернет-користувачів. Вони розкритикували пост артиста, не побачивши в пісні Go_A "зраду".

"Знову зрада. Всі погані навколо. Мабуть це таки щось в менталітеті", "Як це противно з вашого боку, так обсірати представника України. Відписуюся. Ганьба Антитілам", "Коли вже Євробачення в Україні перестане бути платформою для сварок і розборок?" – написали користувачі в мережі.

facebook.com/taras.topolya

"Може протверезіти?" – задалася питанням травесті-діва Монро.

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

facebook.com/taras.topolya

Як повідомляв OBOZREVATEL, група "Gо_A" з піснею "Соловей" представлятиме Україну на "Євробаченні 2020", яке в цьому році відбудеться в Нідерландах. Музиканти отримали максимальні шість балів від журі і від глядачів.

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