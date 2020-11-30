Правила життя Вінстона Черчилля: яких принципів дотримувався один з найвідоміших лідерів у світі

30 листопада 146 років тому народився Вінстон Черчилль – один з найвідоміших, шанованих і знакових лідерів у світовій історії.

Він прожив 90 років, і за довгі роки свого життя залишив після себе численні висловлювання і правила життя, які увійшли в історію і до цих пір не втратили актуальність. У 2002 році Черчілль був названий "найвеличнішим британцем" всіх часів за результатами опитування, проведеного BBC. OBOZREVATEL розповідає, яких життєвих правил дотримувався відомий політик.

Вінстон Черчилль. вікіпедія

Не можу запропонувати вам нічого, крім крові, поту, труднощів і сліз.

Ніщо так не бадьорить, як момент, коли по вам вистрілили і промахнулися.

Одного разу якась пані сказала мені: "Сер! Ви п'яні!" Я відповів: "Завтра я протверезію, мадам, а ось ви гарнішою не станете".

Мені подобаються свині. Собаки дивляться на нас знизу вгору, кішки — зверху вниз. Свині поводяться з нами, як з рівними.

З людьми іноді трапляється таке – вони натрапляють на правду. Більшість після цього встає і йде далі як ні в чому не бувало.

Кожен миротворець намагається як слід нагодувати крокодила сподіваючись, що його з'їдять останнім.

Гарантувати перемогу у війні не можна, але можна її заслужити.

Якщо доводиться підкоритися, підкоряйся з усією можливою витонченістю.

Будь-яку військову операцію можна найточніше описати як послідовність найдурніших помилок.

Політика — мистецтво передбачити події, які відбудуться завтра, через тиждень, через місяць і через рік, а потім переконливо пояснити, чому прогноз не збувся.

Світом поширюється безліч брехливих чуток. Що найгірше, половина з них – чиста правда.

У деяких людей є всі чесноти, які мене дратують, і жодної з тих вад, якими я захоплююся.

Я готовий вчитися, але не люблю, коли мене вчать.

Я готовий до зустрічі з Творцем. Чи готовий Творець до зустрічі зі мною — інше питання.

Неосвіченим людям корисно читати збірники афоризмів. Я і сам чимало з них почерпнув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії розсекретили таємну розмову Йосипа Сталіна і Вінстона Черчилля. Так, прем'єр-міністр Великобританії в 1944 році нібито пропонував генеральному секретарю ЦК КПРС розділити частину Європи на зони радянського і західного впливу.