Правила життя Чака Норріса: яких принципів дотримується легендарний актор

Легендарний спортсмен та актор Чак Норріс за свою кар'єру знявся в десятках фільмів й завоював серця мільйонів глядачів по всьому світу. На сьогодні 80-річна знаменитість – це унікальний герой, який символізує непереможність і сильну мотивацію.

Так, в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Чак Норріс розповів, як йому вдається досягати своїх цілей та жити в гармонії з самим собою, своєю родиною. Він назвав 12 принципів життя, яких завжди й в усьому дотримується.

Я буду займатися розвитком свого потенціалу по максимуму усіма можливими способами.

Я забуду помилки минулого і буду працювати над великими досягненнями.

Я завжди буду в позитивному настрої й ділитимусь ним з кожним.

Чак Норріс keyc.com

Я буду постійно працювати над примноженням любові, щастя та вірності в моїй родині й визнанням того, що жоден успіх не може компенсувати невдач або провалів вдома.

Я буду працювати на благо всіх людей і робити так, щоб вони відчували себе гідними.

Якщо я не можу сказати нічого хорошого про людину, я не буду говорити нічого.

Я буду витрачати стільки часу на вдосконалення себе, що у мене не буде часу критикувати інших.

Я завжди буду захоплюватися успіхами інших, як своїми власними.

Чак Норріс timbercrestok.com

Я буду дотримуватися неупередженого ставлення до точки зору іншої людини, але водночас буду твердо дотримуватися того, що вважаю правдою і чесністю.

Я буду поважати тих, хто наділений владою, і завжди буду демонструвати цю повагу.

Я завжди буду вірний Богові, моїй країні, моїй родині та моїм друзям.

Я буду залишатися цілеспрямованим упродовж всього свого життя, тому що позитивний настрій допомагає моїй родині, моїй країні й мені самому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарна італійська актриса та співачка Софі Лорен розповіла про шість своїх життєвих уроків.