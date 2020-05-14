"Правий бік тіла відмовив": стало відомо про стан Носкова після інсульту

Російський співак Олександр Маршал розповів про стан здоров'я свого колеги Миколи Носкова, який переніс інсульт.

Подробицями він поділився в інтерв'ю виданню "Експрес газета". За словами артиста, через інсульт у Носкова відмовив правий бік тіла. Однак він не занепадає духом.

Микола Носков Фото: hellomagazine.com

"Ми підтримуємо зв'язок, вдома у нього буваю. Сумно, що в нього така серйозна недуга: широкий інсульт, правий бік тіла відмовив. Але він молодець. Уже співає, займається спортом. Його дружина Марина завжди поруч", – поділився Маршал.

Нагадаємо: тривожні відомості про стан здоров'я Миколи Носкова почали надходити навесні 2017 року. Тоді співакові зробили операцію з видалення тромбу в шийному відділі, він переніс інсульт. Концерти та запис альбомів були припинені.

Микола Носков Фото: РИА Новости

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