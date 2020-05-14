"Правий бік тіла відмовив": стало відомо про стан Носкова після інсульту

Російський співак Олександр Маршал розповів про стан здоров'я свого колеги Миколи Носкова, який переніс інсульт.
Подробицями він поділився в інтерв'ю виданню "Експрес газета". За словами артиста, через інсульт у Носкова відмовив правий бік тіла. Однак він не занепадає духом.
Микола Носков
Фото: hellomagazine.com
"Ми підтримуємо зв'язок, вдома у нього буваю. Сумно, що в нього така серйозна недуга: широкий інсульт, правий бік тіла відмовив. Але він молодець. Уже співає, займається спортом. Його дружина Марина завжди поруч", – поділився Маршал.
Нагадаємо: тривожні відомості про стан здоров'я Миколи Носкова почали надходити навесні 2017 року. Тоді співакові зробили операцію з видалення тромбу в шийному відділі, він переніс інсульт. Концерти та запис альбомів були припинені.
Микола Носков
Фото: РИА Новости
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірка КВК Овік Григорян, гравець команди "Армянская зборная" впав у кому. 25-річному коміку поставили діагноз аневризма.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.