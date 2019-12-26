"Працювала в салоні манікюру": Собчак жорстко поскандалила з Рудковською через її минуле

Музичний продюсер Яна Рудковська спростувала інформацію, поширену Ксенією Собчак, ніби працювала в манікюрному салоні.

Про це російська журналістка розповідала в своїй програмі, яка вийшла під назвою "Ідеальна вечірка з Сечіним, Аскер-заде та Пугачовою: світський круглий стіл" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, Собчак заявила, що продюсує зараз фільм про Рудковську та може розповісти всю правду про неї. "Вона працювала в салоні манікюру", – відповіла вона на одне із запитань.

Ксенія Собчак: Рудковська працювала в салоні манікюру Кадр з відео

Рудковська в своєму Telegram-каналі "Голуб миру" відповіла подрузі на відповідну заяву, підкресливши, що вже неодноразово з нею обговорювала це питання.

Яна Рудковська instagram / rudkovskayaofficial

"Ксюша, дорогенька, я тебе дуже люблю, але ми ж з тобою це не раз обговорювали! Я ніколи не працювала в салоні "Манікюру"! Коли я познайомилася з моїм колишнім чоловіком Віктором Батурином – він був клієнтом мого салону, де я була власницею і працювала лікарем-косметологом після закінчення Алтайського Державного Медичного університету", – сказала Рудковська.

Вона підкреслила, що в її центральному салоні в Сочі було три кабінети манікюру та ще стільки ж для педикюру, де працювали 10 майстрів в зміну.

Рудковська відповіла Собчак

"Про який салон манікюру ти весь час говориш? Тоді таких салонів не було й в помині. Це тільки років 10 тому з'явилося! Мене Маша Федорова знає 17 років і Ксюша Соловйова – 17, запитай у них. Я б може і промовчала, якби ми з тобою це не обговорювали, і я тебе не поправляла про свій життєвий шлях, але ти знову про це говориш. А так як ти завжди говориш тільки правду, і при цьому згадуєш моє прізвище, то змушена поправити тебе вже втретє", – підсумувала Рудковська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно користувачі звинуватили Рудковську в зловживанні фотошопом через один з нових знімків.

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