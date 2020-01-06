Прапорщику Шматко з "Солдатів" – 59 років: куда зник і як виглядає сьогодні актор

6 січня свій день народження відзначає російський актор Олексій Маклаков, більш відомий за роллю прапорщика Шматко в серіалі "Солдати".
Цього року артистові виповнюється 59 років. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінився і чим зараз займається актор.
Олексій Маклаков в серіалі "Солдати"
КП
Народився Маклаков в 1961 році в Москві. У 1980 році вступив на акторський факультет Новосибірського театрального училища, а в 1996 році майбутній актор був зарахований до групи Московського академічного театру імені Володимира Маяковського, в якому працював до 2006 року.
Однак популярність до Маклакова прийшла після зйомок в серіалі "Солдати", де артист зіграв роль харизматичного і яскравого прапорщика Олега Шматко.
Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко
t1.ua
Тоді багато шанувальників серіалу впевнено стверджували, що Шматко став справжньою родзинкою стрічки. І складно з цим не погодитися. Адже завдяки постійним історіям, в які потрапляв герой Маклакова, він став ключовим персонажем "Солдатів".
Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко
Кино-Театр.Ру
Більш того, фрази Шматко досі цитують в мережі:
"Де моя совість, Данилюк? Вона зберігається в сухому і прохолодному місці — десь на глибині душі";
"Розумом ти можеш не блищати, а чоботом блищати зобов'язаний";
"Синіцин! Синіцин! ... Помер, чи що? Та ніби не пахне";
"Мама, зніміть панамку, вам душно";
Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко
popcorn.news
А ось коронна фраза прапорщика – "Йо-майо!", стала приводом для музичної кар'єри актора. Тоді Маклаков випустив альбом, який так і назвав "Йо-майо!"
"Це була проба пера, що називається. Але навіть не моя, а продюсерського центру. Я ніколи не мав ілюзій з приводу своїх здібностей як співака", – говорив артист.
Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко
Яндекс
Примітно, що зйомки в "Солдатах" принесли Олексію не тільки славу, але і подарували щастя в особистому житті. На зйомках актор познайомився зі своєю дружиною Анною Романовою, яка молодша за нього на 23 роки. У шлюбі у пари народилося двоє дітей.
Олексій Маклаков з дружиною Ганною
ego-zhena.ru
Олексій Маклаков з дружиною Ганною
molodozhenu.ru
"Ми зустрілися на Кіностудії імені Горького. У той час я жив один і не збирався пов'язувати себе серйозними стосунками: яка жінка витримає мій графік? Якось після зміни ми з Анею вийшли з павільйону і потрапили в снігопад . Свою парасольку я віддав жінці, а сам залишився чекати таксі. Наступного дня довіз Аню до метро. Потім ми в японському ресторані їли суші. І так мені стало добре, тепло на серці, що не захотілося розлучатися", – зізнавався в інтерв'ю Вокруг ТВ Маклаков.
Олексій Маклаков з дружиною Ганною
mirnov.ru
Олексій Маклаков з дружиною Ганною
Fishki.net
Олексій Маклаков з дітьми
Baskino
Також у актора є ще троє дітей – два сина і дочка.
До речі, після "Солдатів" артист ще якийсь час грав військових: у картинах "Мертвый. Живой. Опасный", "Гаишники", "Платина".
Олексій Маклаков
Афіша
Останні кілька років Маклаков не часто знімається в серіалах і фільмах, надаючи перевагу роботі в театрі. Так, у 2017 році артист зіграв невелику роль у фільмі "Новогодний переполох" і серіалі "Беглецы".
Олексій Маклаков
rustars.tv
А в 2020 році заплановано вихід супергеройського фільму "Майор Гром. Чумной Доктор", в якому Маклаков зіграв одну з головних ролей.
Олексій Маклаков
championat.com
Олексій Маклаков
Ruskino.ru
Олексій Маклаков
Peoples.ru
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як зараз виглядає актриса Олена Третьякова з серіалу "Ранетки".
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