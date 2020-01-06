Прапорщику Шматко з "Солдатів" – 59 років: куда зник і як виглядає сьогодні актор

6 січня свій день народження відзначає російський актор Олексій Маклаков, більш відомий за роллю прапорщика Шматко в серіалі "Солдати".

Цього року артистові виповнюється 59 років. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінився і чим зараз займається актор.

Олексій Маклаков в серіалі "Солдати" КП

Народився Маклаков в 1961 році в Москві. У 1980 році вступив на акторський факультет Новосибірського театрального училища, а в 1996 році майбутній актор був зарахований до групи Московського академічного театру імені Володимира Маяковського, в якому працював до 2006 року.

Однак популярність до Маклакова прийшла після зйомок в серіалі "Солдати", де артист зіграв роль харизматичного і яскравого прапорщика Олега Шматко.

Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко t1.ua

Тоді багато шанувальників серіалу впевнено стверджували, що Шматко став справжньою родзинкою стрічки. І складно з цим не погодитися. Адже завдяки постійним історіям, в які потрапляв герой Маклакова, він став ключовим персонажем "Солдатів".

Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко Кино-Театр.Ру

Більш того, фрази Шматко досі цитують в мережі:

"Де моя совість, Данилюк? Вона зберігається в сухому і прохолодному місці — десь на глибині душі";

"Розумом ти можеш не блищати, а чоботом блищати зобов'язаний";

"Синіцин! Синіцин! ... Помер, чи що? Та ніби не пахне";

"Мама, зніміть панамку, вам душно";

Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко popcorn.news

А ось коронна фраза прапорщика – "Йо-майо!", стала приводом для музичної кар'єри актора. Тоді Маклаков випустив альбом, який так і назвав "Йо-майо!"

"Це була проба пера, що називається. Але навіть не моя, а продюсерського центру. Я ніколи не мав ілюзій з приводу своїх здібностей як співака", – говорив артист.

Олексій Маклаков в ролі прапорщика Шматко Яндекс

Примітно, що зйомки в "Солдатах" принесли Олексію не тільки славу, але і подарували щастя в особистому житті. На зйомках актор познайомився зі своєю дружиною Анною Романовою, яка молодша за нього на 23 роки. У шлюбі у пари народилося двоє дітей.

Олексій Маклаков з дружиною Ганною ego-zhena.ru

Олексій Маклаков з дружиною Ганною molodozhenu.ru

"Ми зустрілися на Кіностудії імені Горького. У той час я жив один і не збирався пов'язувати себе серйозними стосунками: яка жінка витримає мій графік? Якось після зміни ми з Анею вийшли з павільйону і потрапили в снігопад . Свою парасольку я віддав жінці, а сам залишився чекати таксі. Наступного дня довіз Аню до метро. Потім ми в японському ресторані їли суші. І так мені стало добре, тепло на серці, що не захотілося розлучатися", – зізнавався в інтерв'ю Вокруг ТВ Маклаков.

Олексій Маклаков з дружиною Ганною mirnov.ru

Олексій Маклаков з дружиною Ганною Fishki.net

Олексій Маклаков з дітьми Baskino

Також у актора є ще троє дітей – два сина і дочка.

До речі, після "Солдатів" артист ще якийсь час грав військових: у картинах "Мертвый. Живой. Опасный", "Гаишники", "Платина".

Олексій Маклаков Афіша

Останні кілька років Маклаков не часто знімається в серіалах і фільмах, надаючи перевагу роботі в театрі. Так, у 2017 році артист зіграв невелику роль у фільмі "Новогодний переполох" і серіалі "Беглецы".

Олексій Маклаков rustars.tv

А в 2020 році заплановано вихід супергеройського фільму "Майор Гром. Чумной Доктор", в якому Маклаков зіграв одну з головних ролей.

Олексій Маклаков championat.com

Олексій Маклаков Ruskino.ru

Олексій Маклаков Peoples.ru

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