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16 жовтня • оновлено в 17:14
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Практикували шмагання? У сина Алібасова відповіли на побиття коханки

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Син російського продюсера Барі Алібасова, який нещодавно отруївся рідиною для труб "Кріт", прокоментував інформацію про побиття коханки.

PR-директор Алібасова-молодшого Вадим Горжанкін заявив у коментарі виданню "Телепрограма", що 28-річна Марія Клюєва постраждала не від його рук.

"Алібасов-молодший стверджує, що велика частина знімків не має відношення до нього. Звідки такі шокуючі фото – він не знає", – зазначив представник сина Алібасова.

Синці на тілі Марії Клюєвої

Синці на тілі Марії Клюєвої

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Як стало відомо, парочка дійсно практикувала шмагання у любовних іграх. Але, за словами PR-директор, цей процес не залишав на тілі помітних слідів.

У Алібасова пояснили побиття коханки

У Алібасова пояснили побиття коханки

Горжанкін також пояснив, що Марія є власницею БДСМ-магазину в інтернеті. Алібасов-молодший передбачає, що величезні синці на тілі дівчини могли стати спробою пропіарити бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Алібасова заробив на хворобі батька 20 мільйонів рублів і зник. На цьому грунті в мережі розгорівся скандал. Зокрема, його звинувачували в піарі за рахунок здоров'я батька.

Нещодавно в мережі показали фотографії Клюєвой з величезними синцями на тілі. Стверджувалося, що чоловік наніс дівчині 26 ударів тупим предметом, після чого постраждала втекла до Калінінграду й пройшла експертизу.

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Особа
Барі Алібасов
Теги
шоу-бизнес скандали Секс чутки
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