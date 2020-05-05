Познер виправдав анексію Криму Росією. Відео

Російський ведучий і журналіст Володимир Познер заявив, що анексія Криму не є помилкою Росії. Також, він додав, що, на його думку, жителі півострова погодилися б стати частиною РФ.

Про це Познер розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Познер ТАСС

"Коли країна, в особі її керівників, вважає, що їй загрожує екзистенціальна небезпека, вона не звертає уваги на жодні міжнародні угоди, правила. Конкретний приклад: свого часу, Хрущов і Фідель Кастро домовилися про те, що радянські ракети середньої дальності будуть розміщені на Кубі. Вони мали право, так домовитися. Дві незалежні країни. Коли у США дізналися про це, то президент Кеннеді заявив, що "ми цього не допустимо, що ми потопимо кораблі, які будуть везти ракети і якщо це буде означати початок третьої світової війни – значить так тому і бути", – сказав Познер.

Скріншот з відео

Він додав, що в такий спосіб президент США порушив міжнародний порядок.

"З точки зору США, розміщення радянських ракет на Кубі було екзистенціальною загрозою. Те, що відбувалося в Україні, з точки зору російського керівництва, говорило про те, що сьогодні-завтра Україна стане членом НАТО. Якщо це станеться, то на радянському... Російському, вибачте, кордоні з'являться війська НАТО, можна сказати, США. Крим, де базується в Севастополі російський військово-морський Чорноморський флот, стане базою зовсім не Чорноморського флоту, а скажімо, американського 6-го флоту. З точки зору цих людей, це було екзистенціальною загрозою. І ось, вони вчинили так, як вчинили. Це порушення? Так, звичайно порушення. Але логіка цього порушення мені зрозуміла", – заявив ведучий.

Також, він зазначив, що, на його думку, жителі Криму хотіли б, щоб півострів став частиною РФ.

"Я не можу сказати, що на 100% переконаний, але на 99% точно, що якби тоді провести опитування населення, чи хочуть вони бути в складі Росії, а не України, то у мене немає сумнівів, що більшість сказала б так", – заявив Познер.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський журналіст Володимир Познер заявив, що президент Росії Володимир Путін оточив себе такими людьми, які не можуть сказати йому, що він не правий.

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