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7 травня • оновлено в 09:36
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Познер хотів накласти на себе руки через рак

5.1т
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Російський телеведучий і журналіст Володимир Познер зізнався, що у нього були думки про суїцид після того, як у 2014 році у нього вдруге виявили онкологію.

Про це Познер розповів у новому інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Познер

Володимир Познер

stmegi.com

Так, за словами телеведучого, вперше у нього діагностували рак простати в 1993 році. Тоді лікування пройшло успішно. Однак через деякий час лікарі знову виявили у Познера онкологію.

"У мене знайшли рак прямої кишки. Причому лікар, який виявив, сказав, що близько до сфінктера знаходиться новоутворення", – каже журналіст.

За словами Познера, лікар сказав йому, що якщо робити операцію, доведеться видалити сфінктер і до кінця життя ходити зі спеціальним мішком на поясі. На що телеведучий йому відповів:

"Я йому сказав, що я прожив чудове життя, а так жити не буду, просто піду".

Познер хотів накласти на себе руки через рак

кадр з відео

Втім, телеведучий вирішив не здаватися, і пройшов обстеження у інших лікарів.

"У мене був рак другого ступеня, і він мені залишив сфінктер. Це була локальна операція. Мене не розрізали уздовж. Другий раз це був більш важкий випадок. Я вже був загартований і налаштований на боротьбу. Якщо іншого немає, то я не буду так жити , – говорить Познер.

На уточнення Гордона: "І що, ви б наклали на себе руки?", журналіст твердо відповів: "Так".

Як раніше писав OBOZREVATEL, Познер заявив, що анексія Криму не є помилкою Росії. Також, він додав, що, на його думку, жителі півострова погодилися б стати частиною РФ.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Володимир Познер
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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