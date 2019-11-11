Позитивні "новини": сім'я Заворотнюк зробила заяву

Сім'я хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк з іронією відреагувала на заяву продюсера групи "Ласковый май" Андрія Разіна про те, що Заворотнюк стало краще.

Повідомлення з'явилося на сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram. У ньому говориться, що Заворотнюк навіть не знайома з Разіним.

"Ми дуже вдячні Андрію Разіну за його турботу про здоров'я Анастасії, а також за те, що він нарешті почав повідомляти в пресу позитивні "новини" замість страшних прогнозів і страшних "подробиць", – йдеться в повідомленні.

"Правда, раніше Андрій Олександрович повідомляв, що він вхожий безпосередньо в сім'ю, тепер же він посилається на якесь обізнане джерело. А ми весь цей час читаємо ці заяви з легким подивом. Але, як би там не було, ми приєднуємося до його побажань Насті якнайшвидшого одужання, сподіваємося на їхню щирість і думаємо, що коли це станеться, вона обов'язково знайде можливість дійсно познайомитися з Андрієм Разіним особисто", – додали на сторінці.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!