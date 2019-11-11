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11 листопада • оновлено в 07:45
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Позитивні "новини": сім'я Заворотнюк зробила заяву

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Сім'я хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк з іронією відреагувала на заяву продюсера групи "Ласковый май" Андрія Разіна про те, що Заворотнюк стало краще.

Повідомлення з'явилося на сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram. У ньому говориться, що Заворотнюк навіть не знайома з Разіним.

"Ми дуже вдячні Андрію Разіну за його турботу про здоров'я Анастасії, а також за те, що він нарешті почав повідомляти в пресу позитивні "новини" замість страшних прогнозів і страшних "подробиць", – йдеться в повідомленні.

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"Правда, раніше Андрій Олександрович повідомляв, що він вхожий безпосередньо в сім'ю, тепер же він посилається на якесь обізнане джерело. А ми весь цей час читаємо ці заяви з легким подивом. Але, як би там не було, ми приєднуємося до його побажань Насті якнайшвидшого одужання, сподіваємося на їхню щирість і думаємо, що коли це станеться, вона обов'язково знайде можливість дійсно познайомитися з Андрієм Разіним особисто", – додали на сторінці.

Ми дуже вдячні Андрію Разіну за його турботу про здоров'я Анастасії, а також за те, що він нарешті-то почав повідомляти в пресу позитивні "новини" замість страшних прогнозів і страшних "подробиць". Правда, раніше Андрієм Олександровичем повідомлялося, що він вхожий безпосередньо в сім'ю, тепер же він посилається на якийсь обізнане джерело. А ми весь цей час читаємо ці заяви з легким подивом. Але, як би там не було, ми приєднуємося до його побажань Насті якнайшвидшого одужання, сподіваємося на їхню щирість і думаємо, що коли це станеться, вона обов'язково знайде можливість дійсно познайомитися з Андрієм Разіним особисто.

Публікація від Підтримка Анастасії Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Анастасія Заворотнюк Андрій Разін
Місце
Росія
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