Позитивні "новини": сім'я Заворотнюк зробила заяву

Сім'я хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк з іронією відреагувала на заяву продюсера групи "Ласковый май" Андрія Разіна про те, що Заворотнюк стало краще.
Повідомлення з'явилося на сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram. У ньому говориться, що Заворотнюк навіть не знайома з Разіним.
"Ми дуже вдячні Андрію Разіну за його турботу про здоров'я Анастасії, а також за те, що він нарешті почав повідомляти в пресу позитивні "новини" замість страшних прогнозів і страшних "подробиць", – йдеться в повідомленні.
"Правда, раніше Андрій Олександрович повідомляв, що він вхожий безпосередньо в сім'ю, тепер же він посилається на якесь обізнане джерело. А ми весь цей час читаємо ці заяви з легким подивом. Але, як би там не було, ми приєднуємося до його побажань Насті якнайшвидшого одужання, сподіваємося на їхню щирість і думаємо, що коли це станеться, вона обов'язково знайде можливість дійсно познайомитися з Андрієм Разіним особисто", – додали на сторінці.
Ми дуже вдячні Андрію Разіну за його турботу про здоров'я Анастасії, а також за те, що він нарешті-то почав повідомляти в пресу позитивні "новини" замість страшних прогнозів і страшних "подробиць". Правда, раніше Андрієм Олександровичем повідомлялося, що він вхожий безпосередньо в сім'ю, тепер же він посилається на якийсь обізнане джерело. А ми весь цей час читаємо ці заяви з легким подивом. Але, як би там не було, ми приєднуємося до його побажань Насті якнайшвидшого одужання, сподіваємося на їхню щирість і думаємо, що коли це станеться, вона обов'язково знайде можливість дійсно познайомитися з Андрієм Разіним особисто.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше повідомлялося, що жінка потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані, її ввели в медикаментозну кому.
У мережі також писали, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня з'явилася інформація про те, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
7 листопада Заворотнюк перервала мовчання в соцмережах, написавши пост про свого чоловіка.
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