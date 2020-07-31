Позитив візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками" (Instagram Позитива).

Український репер, учасник гуртів MOZGI та "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Він прийняв традиційну естафету # танціззіркаміchallenge від артистки Alyona Alyona. Відповідне відео Позитив опублікував на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Позитив візьме участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками" (Instagram Позитиву)

Репер також кинув виклик солістові гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергію Танчинцю. Вже скоро стане відомо, чи погодиться знаменитість брати участь в шоу.

Читайте про всіх учасників нового сезону "Танців з зірками" в матеріалі OBOZREVATEL.

Нагадаємо, вже відомі імена дев'яти зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками" – це Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив. Також раніше назвали імена трьох журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.