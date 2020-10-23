Позитив прокоментував чутки про розлучення з дружиною та роман з Сахневич

Учасник гуртів "Время и Стекло" і Mozgi Олексій Завгородній (Позитив) спростував чутки про роман з партнеркою на шоу "Танці з зірками" Юлією Сахневич. За його словами, всі грають любов на паркеті.

Про це музикант розповів у програмі "Життя відомих людей". Відзначимо, що шанувальники раніше запідозрили, що через Сахневич у Позитива та його дружини Анни Андрійчук могли виникнути проблеми в стосунках (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми всі граємо любов на паркеті. Всі. Шури-мури, інтриги, розслідування іноді дратують", – спростував чутки Завгородній.

Позитив і Сахневич. Главред

Також його запитали про розлучення з дружиною. Проте співак заявив, що не хоче коментувати дану тему.

"Складнішого року в моєму житті, напевно, не було. З усіма подіями", – наголосив Позитив.

Нагадаємо, Позитив одружився з Анною в 2013 році. Проте їхні стосунки почалися, коли обом було всього по 15 років. Пара тоді пройшла через безліч проблем. Музикант зізнався, що безмежно вдячний коханій за те, що вона витримала всі випробування.

Позитив з дружиною. Karavan.ua

"У мене була скарбничка, і я пам'ятаю, що я розбивав її, йшов до супермаркету з дріб'язком. Це було жахливо, звичайно. І те, як Аня підтримувала тоді, як вона вселяла впевненість, яку ти втрачаєш. Я їй готовий поставити пам'ятник за життя за те, що вона дійсно допомогла мені пережити той період", – сказав артист зі сльозами на очах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Позитив покинув "Танці з зірками" у восьмому випуску разом з Юлією Сахневич. На своїй сторінці в Instagram артист подякував за підтримку всім, хто вірив в їхню пару. Також він зазначив, що вони з танцівницею могли б ще багато чим дивувати глядачів.