Соліст гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) зізнався, що здавав тест на коронавірус.

Так, артист розповів про це в новому випуску шоу "2POpodcast", яке він веде разом з репером Потапом. Зазначимо, що ролики виходять на офіційному YouTube-каналі проєкту (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Олексій Завгородній (Позитив) Скріншот з відео

"У мене з'явилася можливість зробити тест вдома. Перший робиться на грип – він виявився негативним. Другий – вже на вірус. Статус – також негативний. Я подякував дівчинці-лікарці й сказав, що вони – наші герої!", – сказав Позитив.

Також після розмови зі своїм со-ведучим Потапом артист поголив голову. Він це зробив через те, що репер заявив: на волоссі може залишатися вірус, а таким чином Олексій себе захистити.

Олексій Завгородній (Позитив) Скріншот з відео

Олексій Завгородній (Позитив) Фото: прес-служба

До речі, також в новому випуску подкасту "2PO" артисти обговорювали свій карантинний побут, розповідали про те, як створювали музичні заставки до всеукраїнських шкільних уроків на ТБ, запитували думку про онлайн-навчання у сина Потапа – Андрія, і телефонували популярній італійській моделі та телеведучій Наталії Стефаненко в Рим.

Позитив і Потап Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап і Позитив розповіли, як постраждав шоубізнес через коронавірус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!