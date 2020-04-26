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26 квітня • оновлено в 10:16
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Пожежник, який гасив ЧАЕС разом із Василем Ігнатенком, розкритикував серіал HBO

2.4т
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Інспектор реакторного цеху №1, який гасив пожежу разом із Василем Ігнатенком, Петро Шаврей зізнався, що йому не подобається серіал НВО "Чорнобиль", а після перших хвилин перегляду в нього піднявся тиск.

Про це Шаврей розповів ексклюзивно в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Серіал НВО "Чорнобиль"

Серіал НВО "Чорнобиль"

financoff.com

Так, за словами Петра Шаврея, у серіалі показали неправду. Таку заяву інспектор реакторного цеху №1 зробив на питання про те, як поводилося керівництво станції.

"У фільмі показали неправду. Директор станції поводився відмінно. Я перебував з ним у протирадіаційному бункері. Ми, три офіцери, першого дня там чергували. Брюханов був у штабі. Я кожні 15 хвилин підходив до дверей, щоб отримати вказівки, й передавав їх наверх" , – згадує Шаврей.

Петро Шаврей

Петро Шаврей

ТСН

Також Петро розповів і про головного інженера Дятлова, який у фільмі показаний жорсткою людиною:

"Я його добре знав. Він був на своєму місці. Так, трохи жорсткий, своєрідний, зі своїм характером. Був і твердий, і грубуватий. Він щодо науки директору практично не підкорявся. Як і в Брюханова, у нього в кабінеті стояв урядовий зв'язок. Брюханов не хотів ставити експеримент, а він його не слухав. Тому що Москва безпосередньо йому давала вказівки проводити експеримент. Його змушували. Ніхто ж не чув, що йому говорили. Йому кажуть під час експерименту, що автоматика не спрацьовує, не треба продовжувати. А він доповідає спершу в Москву, а потім приходить і каже: "Робіть". Він виконував свої обов'язки".

Дятлов

Дятлов

Кадр із НВО "Чорнобиль"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "дайвер" із серіалу HBO "Чорнобиль" звернув увагу на ляп сценаристів.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
Україна
Тег
Чорнобильська АЕС
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А когда это чуб атые правду показывали? Они вон седьмой год воют с армией РФ, а показать её всё никак не могут...)))
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Пожарник-WTF?учите русский , пригодится.
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