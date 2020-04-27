Позбавили звання "Жінка року" і зацькували в мережі: всі подробиці гучного скандалу з Тодоренко

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, потрапила в гучний скандал через зневажливі висловлювання на тему домашнього насильства.

Так, зірка раніше виправдала насильство в сім'ї та заявила, що жертви винні в цьому самі. Однак після позбавлення звання "Женщина года" та суспільний резонанс Тодоренко поспішила публічно вибачиться за свої слова. Про те, як почався скандал, яка була реакція зірок і як він вплинув на репутацію знаменитості – докладніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство Фото: instagram/reginatodorenko

Все почалося з того, що в прямому ефірі видання Peopletalk Тодоренко невтішно відгукнулася про актрису Агаті Муценієце, яка пішла від свого чоловіка Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім телеведуча висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

"Треба бути психічно хворою людиною, яка бере камеру і каже: "Боже, мій чоловік мене б'є! "Твій чоловік тебе б'є, а чому, ти не замислювалася? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" – заявляла Тодоренко.

Регіна Тодоренко потрапила в гучний скандал Фото: instagram/reginatodorenko

Після цього Регіна дала ще одне інтерв'ю журналу Glamour, де також була піднята тема домашнього насильства.

"Психологи довели, що жінці, до якої застосовано насильство, подобається бути жертвою. Вона хоче бути рятівницею: чоловік її побив, коли був п'яним, а вона йому зранку і розсіл принесе, і супчик. У випадку з сімейним насильством просто не потрібно вибирати такого чоловіка. І терпіти все 10 років теж не потрібно", – говорила Тодоренко, викликавши ще більший шквал обурення в мережі.

Регіна Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Варто зазначити, що підписники журналу Glamour попросили позбавити телеведучу звання "Женщина года", яке вона отримала у 2019 році. Редакція погодилася на такий крок. Також компанія PepsiCo призупинила рекламу за участю Регіни.

Регіну Тодоренко позбавили звання "Женщина года" Фото: instagram/glamour_russia

Після цього Тодоренко звернулася до прихильників, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram пост з вибаченнями. Вона зазначила, що виступає проти будь-яких форм насильства.

"Я проти домашнього насильства і проти будь-якого насильства в цілому. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Дуже хочу донести думку про те, що в наших руках, в наших силах зупинити насильство і взагалі не давати можливості йому статися", – написала вона.

Регіна Тодоренко вибачилася за слова про домашнє насильство Фото: instagram/reginatodorenko

Знаменитості Анна Сєдокова, Рита Дакота та інші присоромили Тодоренко за слова про домашнє насильство. Однак попри негативну реакцію багатьох зірок, знайшлися й ті, хто встав на її захист. Так, за словами актриси Настасії Самбурський, на Регіну "накинулися" лише за те, що вона висловила свою точку зору, і подібна цькування неприпустимі. Самбурська підтримала телеведучу, заявивши, що жінки нерідко "пиляють" чоловіків, через що останні не витримують і зриваються.

Настасья Самбурська підтримала Тодоренко

На захист Тодоренко стала й Ксенія Собчак. На думку телеведучої, навіть публічна людина має право на помилку, а цькування не заслуговує ніхто.

"Регіна Тодоренко вже сто разів вибачилася за свої слова, але цього мало. Адже питання не в словах, чи не так? А в тому, що немає більшого задоволення для натовпу, ніж знищити чергову знаменитість. Я проти домашнього насильства і міркувань в дусі "вона сама винна", але я також проти "диктатури толерантності", – сказала вона.

На захист Тодоренко стала і Ксенія Собчак

Також підтримав Регіну і її чоловік, співак Влад Топалов. Він заявив, що вона вже "досить настраждалася і наплакалась". І зажадав, щоб всі дали їй спокій. Пізніше артист почав грубо відповідати фанатам в мережі на їхні невтішні коментарі.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко з сином Фото: instagram/vladtopalovofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Агата Муценієце заявила, що її чоловік Павло Прилучний побив її та вигнав разом з дітьми з дому.