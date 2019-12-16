Позашлюбна дочка Пугачової? РосЗМІ видали "сенсацію" про Лободу

Українська співачка Світлана Лобода є позашлюбною дочкою Алли Пугачової.

До такого висновку дійшло видання VladTime, яке опублікувало факти, які доводять, що артистки не просто колеги, а мати і дочка.

Алла Пугачова і Світлана Лобода Інстаграм

Так, як пише ЗМІ, в рік народження Лободи (1982) Пугачова якраз перебувала в Києві в рамках туру по Україні. Біологічним батьком Світлани називають керівника ВІА "РИТМ" Олександра Авілова, з яким Примадонна гастролювала. Більш того, Аллі і Олександру в той час приписували роман. У 1982 році Авілов був засуджений.

Алла Пугачова і Світлана Лобода апостроф

Також, зазначається, що в 1982 році Пугачова помітно набрала у вазі.

Алла Пугачова і Світлана Лобода Газета.РУ

Як пише видання, після того, як Авілов потрапив до в'язниці, Пугачова могла злякатися за свою репутацію і відмовитися від Лободи, залишивши її в пологовому будинку.

Більш того, повідомляється, що на своїх батьків Світлана зовсім не схожа, а ось з Примадонною у неї явна схожість – виріз очей, ніс, форма обличчя, посмішка і навіть голос.

Алла Пугачова і Світлана Лобода

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі звернули увагу на зовнішність дочки Анастасії Стоцької. Дворічна дівчинка дуже схожа на Філіпа Кіркорова, з яким співачці колись приписували роман.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!