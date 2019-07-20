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"Позамежний цинізм": Панін розлютив мережу новим троллінгом

1.5т Читати матеріал російською

Скандальний актор Олексій Панін в черговий раз розлютив користувачів мережі провокаційним відео.

Цього разу він розмістив в Instagram відео з душу і в черговий раз запустив хвилю чуток про свою орієнтацію. (щоб подивитися відео проскролльте до кінця сторінки).

Актора вже давно не хвилює мистецтво

Актора вже давно не хвилює мистецтво

instagram/alexeypanin99

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На кадрах голий актор миється в душі. При цьому в кабінці підходить якась дівчина і каже: "Дорогий, а де труси від мого червоного пеньюара?" На це сам актор відповідає: "Слухай, запитай, будь ласка, у хлопчика, який лежить у мене на ліжку".

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Також актор опублікував в Instagram фото зі своєю подругою і підписав його: "Досі не можу зрозуміти чому красиві дівчата фотографуються з такими виродками".

"Красива дівчина і урод"

"Красива дівчина і урод"

Instagram Паніна

Пізніше Панін видалив відео, однак в мережі встигли його зберегти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Панін показав 10-річну доньку Анну, що тримає в руках сигарету.

У вересні 2018 року стало відомо, що Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що акторові довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Олексій Панін Анна Паніна
Місце
Росія Москва
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