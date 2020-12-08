Поза заборонами: зіркові пари, які живуть у вільних стосунках

Анастасія Польська Люди 21:02, 8.12.2020 Оновлено: 21:23, 8.12.2020

Бред Пітт, Вілл Сміт, Меган Фокс та інші зірки Голлівуду вибрали нетрадиційний шлях побудови сім'ї.

Деякі знаменитості впевнені, що повна свобода і зв'язки на стороні сприяють міцним здоровим відносинам. OBOZREVATEL дізнався, хто з зіркових пар публічно зізнався, що дозволяє собі те, що в традиційній сім'ї знаходиться під суворою забороною.

Голлівудський красень Вілл Сміт часто пропадає на роботі через постійні зйомки. У нього навіть не вистачає часу на дружину. Тому Уїлл і Джада Пінкетт-Сміт домовилися про вільні відносини і навіть розповіли про своє рішення в інтерв'ю. Незважаючи на це, у них успішна сім'я і гармонія з дітьми.

Уілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт.
peopletalk.ru

Цю красиву пару також не влаштовують вільні стосунки. Може, це і є їх секрет довгих відносин? Адже Джастін з Джесікою одружені з 2012 року. Цікаво, що цього літа подружжя стало вдруге батьками, через 8 місяців після скандалу в барі. Тоді Тімберлейк засвітився на публіці з колегою по зйомках Аліша Вейнрайт, гладив її по нозі і тримав за руку.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл.
Instagram Джессіки Біл

Цікавий вид відносин був у акторів Меган Фокс і Браяна Остіна Гріна. Вони прожили разом близько 15 років з домовленістю, що Меган може зраджувати чоловіку, а він їй ні. Їх щасливе подружнє життя закінчилося цієї весни, коли актрису застукали ЗМІ на побаченні з 30-річним репером Machine Gun Kelly. Брайан зрозумів, що його дружина по-справжньому закохалася і дав угоду на розлучення.

Меган Фокс і Брайан Остін Грін.

Їхні стосунки тривали більше року, однак встигли наробити шуму в пресі. Так, після розриву з Анджеліною Джолі (до слова, Пітт був у вільних відносинах і з нею, виховуючи при цьому шістьох дітей) секс-символ світу почав зустрічатися із заміжньою Ніколь. Крім 68-річного чоловіка, у Потуральскі також є син Еміль. З чуток, Бред навіть познайомився з дівчиною в ресторані її чоловіка в далекому 2009 році, під час зйомок фільму "Безславні виродки". Однак, їх незвичайні відносини не могли тривати довго, і вони розлучилися. А Ніколь після розриву із зірковим красунчиком повернулася в лоно сім'ї.

Бред Пітт і Ніколь Потуральскі.

Вільний спосіб життя ведуть і актриса Тільда Суїнтон з чоловіком Сандро Коппом. Вони відкрито говорять в інтерв'ю, що в їхній родині горить зелене світло для позашлюбних статевих зв'язків. Для Тільди і Сандро лише важливо, щоб зберігалася гармонія в їхніх відносинах. Цікаво, що такі ж відносини Тільда практикувала зі своїм колишнім чоловіком Джоном Бирном.

Тільда Суїнтон і Сандро Копп.
wfc.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-кохана зірки "Друзів" Метью Перрі заявила, що актор відправляв її вагітну за наркотиками. Таким чином вона хотіла допомогти йому справитися із залежністю.

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