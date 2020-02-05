Лідер Megadeth Дейв Мастейн заявив про повну перемогу над раком

Американський музикант і актор, засновник і беззмінний лідер треш-метал-гурту Megadeth Дейв Мастейн розповів, що повністю вилікувався від раку гортані.

Про те, що хвороба відступила, 58-річний музикант повідомив 31 січня зі сцени лондонської "Вемблі Арени" під час концерту групи. Відеозапис його слів виклала на YouTube користувачка з ніком Flash Crush (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"16 жовтня я пішов до лікаря, і він сказав: "Ви на 100% побороли рак", – поділився лідер Megadeth доброю новиною з глядачами.

Музикант розповів, що дізнався про свій діагноз у США, коли записував новий реліз гурту, проте не злякався.

"Близько року тому ми працювали над нашим новим альбомом ще у Франкліні, штат Теннессі, і я почав відчувати якийсь біль. Я пішов до лікаря, він сказав: "Дейв, у тебе рак". І я такий: "Чорт! У мене рак". Я був так вражений. Спочатку я задумався: "Чи боюся я?" І тоді я сказав: "Ні. Я страшенно злий", – зазначив музикант.

Роботу над альбомом довелося перервати, щоб фронтмен міг зосередитися на лікуванні. За словами Мастейна, крім зусиль медиків, позбавитися страшної хвороби йому допомогли молитва і підтримка людей – шанувальників та сім'ї.

"Ми зупинили запис – ми зупинили все. Я почав лікуватися від раку, пройшов 51 сеанс променевої терапії та дев'ять сеансів хіміотерапії. Кожен день я думав: "Я не можу більше не грати", тому я вирішив молитися. Я знаю, багато хто з вас, народ, в курсі, що я молюся. Я говорю про це в "Peace Sells". Я молюся щодня. Я говорю це в пісні. Я сказав це в другому альбомі. Але я також думав про вас, народ, кожен день. І я думав про свою сім'ю. І я отримав цю силу від вас", – розповів музикант.

Про те, що Дейв Мастейн серйозно хворий, стало відомо у червні 2019 року. У лідера Megadeth виявили злоякісне новоутворення в гортані.

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