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Повністю оголена зірка "Танців з зірками" захопила мережу

14.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка і ді-джей Nana, колишня учасниця гурту Nikita та учасниця проекту ''Танці з зірками'' Анастасія Кумейко захопила користувачів мережі відвертим відео. Так, оголена артистка позувала лежачи у ванній наповненій піною.

Знімок Кумейко розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Кумейко

Анастасія Кумейко

instagram.com/anastasia_domination

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Шанувальникам артистки дуже сподобався знімок.

Повністю оголена зірка "Танців з зірками" захопила мережу
Повністю оголена зірка "Танців з зірками" захопила мережу
Повністю оголена зірка "Танців з зірками" захопила мережу

Зазначимо, що Кумейко дуже часто радує своїх шанувальників гарячими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Кумейко літала на відпочинок до Таїланду, звідки не припиняла радувати шанувальників пікантними знімками. У перші дні вона опублікувала фото, на якому зображена абсолютно голою, а її спина намазана кремом від засмаги.

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