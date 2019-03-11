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Повністю оголена Астаф'єва викликала захват у мережі

7.8тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нові знімки, які викликали захоплення у її шанувальників.

Так, на фото вона позує повністю голою прикриваючись лише тканиною.

Повністю оголена Астаф'єва викликала захват у мережі
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Користувачі мережі відзначили, що артистка прекрасно виглядає.

"Красиво", "Богиня", "Прекрасна", "Ух ти! Дуже красиво", - пишуть в мережі.

Повністю оголена Астаф'єва викликала захват у мережі
Повністю оголена Астаф'єва викликала захват у мережі
Повністю оголена Астаф'єва викликала захват у мережі

Раніше співачка опублікувала в своєму Instagram фотографії, на яких позує в незвичайному облягаючому вбранні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва несподівано зізналася, що хоче піти з шоу-бізнесу.

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