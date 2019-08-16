Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила мережу інтимним фото.
Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою в морі, прикривши груди руками. Зазначимо, що Волочкова відпочивала в Греції.
Анастасія Волочкова
Фото з Instagram
"Це море радості", — прокоментувала публікацію балерина.
Анастасія Волочкова знялася голою
Фото з Instagram
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анастасії Волочкової, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Анастасія Волочкова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Анастасія Волочкова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анастасія Волочкова продемонструвала свій фірмовий шпагат
Фото з Instagram
Анастасія Волочкова оголила груди
Фото з Instagram
Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анастасія Волочкова повністю оголилася
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова показала знівечену на відпочинку в Греції ногу.
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