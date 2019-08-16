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Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила мережу інтимним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою в морі, прикривши груди руками. Зазначимо, що Волочкова відпочивала в Греції.

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова

Фото з Instagram

"Це море радості", — прокоментувала публікацію балерина.

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова знялася голою

Фото з Instagram

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Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анастасії Волочкової, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова продемонструвала свій фірмовий шпагат

Фото з Instagram

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова оголила груди

Фото з Instagram

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Анастасія Волочкова повністю оголилася

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова показала знівечену на відпочинку в Греції ногу.

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Особа
Анастасія Волочкова
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