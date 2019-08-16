Абсолютно гола Волочкова поділилася інтимним фото з відпустки

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила мережу інтимним фото.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою в морі, прикривши груди руками. Зазначимо, що Волочкова відпочивала в Греції.

Анастасія Волочкова Фото з Instagram

"Це море радості", — прокоментувала публікацію балерина.

Анастасія Волочкова знялася голою Фото з Instagram

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анастасії Волочкової, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

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Анастасія Волочкова оголила груди Фото з Instagram

Анастасія Волочкова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анастасія Волочкова повністю оголилася Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова показала знівечену на відпочинку в Греції ногу.

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