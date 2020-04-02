Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото

Російська телеведуча й актриса Катерина Варнава порадувала шанувальників пікантним фото, на якому позувала абсолютно голою.

Спокусливий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Варнава Instagram @kativarnava

На фотографії Катерина прикрила голе тіло білою ковдрою. Однак це не завадило шанувальникам розглянути шикарну фігуру зірки.

Підписники оцінили сексуальний кадр Варнави, і засипали її компліментами.

"Ти найкрасивіша", "Красуня", "Як красиво. Шедеврально", "Ви прекрасні", "Боже, яка краса", "Богиня", "Шикарне фото", – захоплювалися в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Варнава поділилася подробицями свого приватного життя. Так, знаменитість заявила, що не створена для шлюбу.

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