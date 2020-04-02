Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото

Російська телеведуча й актриса Катерина Варнава порадувала шанувальників пікантним фото, на якому позувала абсолютно голою.
Спокусливий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Катерина Варнава
Instagram @kativarnava
На фотографії Катерина прикрила голе тіло білою ковдрою. Однак це не завадило шанувальникам розглянути шикарну фігуру зірки.
Підписники оцінили сексуальний кадр Варнави, і засипали її компліментами.
"Ти найкрасивіша", "Красуня", "Як красиво. Шедеврально", "Ви прекрасні", "Боже, яка краса", "Богиня", "Шикарне фото", – захоплювалися в коментарях користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Варнава поділилася подробицями свого приватного життя. Так, знаменитість заявила, що не створена для шлюбу.
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