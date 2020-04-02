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2 квітня • оновлено в 08:45
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Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото

3.2т
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Російська телеведуча й актриса Катерина Варнава порадувала шанувальників пікантним фото, на якому позувала абсолютно голою.

Спокусливий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катерина Варнава

Катерина Варнава

Instagram @kativarnava

На фотографії Катерина прикрила голе тіло білою ковдрою. Однак це не завадило шанувальникам розглянути шикарну фігуру зірки.

Підписники оцінили сексуальний кадр Варнави, і засипали її компліментами.

"Ти найкрасивіша", "Красуня", "Як красиво. Шедеврально", "Ви прекрасні", "Боже, яка краса", "Богиня", "Шикарне фото", – захоплювалися в коментарях користувачі.

Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото
Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото
Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото
Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото
Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото
Повністю гола Варнава вразила мережу ідеальним тілом. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Варнава поділилася подробицями свого приватного життя. Так, знаменитість заявила, що не створена для шлюбу.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Варнава
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Красотка?????хотя я же забыл это же чурки ей пишут а для них и овечка красавица и женщина
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